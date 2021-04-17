3 месяца назад MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090 Sea Hawk, включая модели Sea Hawk X и Sea Hawk EK X. Долгожданная видеокарта RTX 3080 Sea Hawk X с моноблочным охлаждением - первая видеокарта MSI серии RTX 30 с жидкостным охлаждением, представленная сегодня.

Наиболее важной и очевидной частью MSI GeForce RTX 3080 Sea Hawk X является система охлаждения AIO. AIO приводится в действие насосом ASETEK, оснащенным медным основанием с микро ребрами, которое охлаждает модули графического процессора и видеопамяти. Жидкость охлаждается с помощью 240-мм моноблока, оснащенного двумя вентиляторами MSI Torx Fan 4.0, которые обеспечивают на 70% повышенное давление воздуха по сравнению со стандартными вентиляторами PWM при скорости вращения 35 дБ. Единственный вентилятор Frozr на кожухе используется для охлаждения VRM, а модули памяти оснащены большими термопрокладками для лучшего отвода тепла.





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Ядром RTX 3080 Sea Hawk X является графический процессор GA102-200 с 8074 ядрами CUDA, 272 TMU и 96 ROP. Поскольку это один из высокопроизводительных графических процессоров, Sea Hawk получил заводской разгон с тактовой частотой ускорения до 1785 МГц и имеет базовую тактовую частоту 1440 МГц. Он оснащен 10 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой памяти 19 Гбит / с. Sea Hawk использует специальную печатную плату, питающуюся от двух 8-контактных разъемов питания, однако печатная плата еще не была изображена, поэтому нам придется подождать разборки, чтобы увидеть, такая же ли она, как SUPRIM или Gaming X.





На данный момент это единственная модель Sea Hawk, выпущенная MSI, поэтому нам еще предстоит увидеть Sea Hawk EK X на RTX 3080 и Sea Hawk X и EK X на RTX 3090. Это определенно будет одной из дорогих карт и является конкурентом EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Ultra и FTW3 Ultra Hybrid Gaming и Colorful iGame GeForce RTX 3080 Neptune.