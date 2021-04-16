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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смартфона Xiaomi, видеорегистратор и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Лазерная указка для презентаций Baseus

Компактная стильная указка Orange Dot Wireless Presenter от производителя Baseus станет отличным помощником при проведении презентации в офисе или учебном заведении. Аксессуар работает без установки дополнительного программного обеспечения со всеми популярными операционными системами (Windows, Android, iOS), полностью совместим со всеми приложениями Microsoft Office. Подключается к настольному ПК любого типа посредством разъема USB-C и не требует дополнительных драйверов для установки.

Указка работает на частоте 2,4 ГГц с подключением к ПК через Bluetooth. В качестве источника питания выступает обычная батарейка ААА, мощности которой хватает на 3 месяца регулярного использования. Эффективность лазерного луча до 100 метров.

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Цена $9.37 - 10.30

Глобальная версия смартфона Xiaomi Mi 11

Представляю Вашему вниманию один из самых мощных флагманов компании Xiaomi. Это модель Mi 11, которая работает на последнем процессоре - Snapdragon 888. Объем оперативной памяти - 8 гигабайт, объем ROM - 128 гигабайт. Телефон имеет AMOLED экран, с частотой обновления 120 Гц. Емкость батареи - 4600 мАч. Также, девайс поддерживает быструю зарядку 55 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. А еще, у смартфона очень крутая основная камера на 108 МП. Есть несколько расцветок. Цена девайса в базовой комплектации составляет 58 312 рублей.

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Цена $749.00 - 824.00

Светодиодные лампы в фары автомобиля LVTUSI

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Качественные светодиодные лампы. Каждая из них потребляет 30 ватт. Свечение отличное, не хуже ксеноновых решений. Пучок света ровные и плотный. У продавца можно найти большой ассортимент по моделям, всегда можно подобрать вариант под себя. Есть ускоренная доставка товара со склада из Российской Федерации. Заказавших уже 24 человека, есть много хороших отзывов от пользователей.

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Цена $9.40 - 11.55

Видеорегистратор VVCAR D530

Современный видеорегистратор VVCAR D530 обладает большим количеством полезных функций для автомобилистов. На выбор есть широкая линейка моделей. Можно заказать с карточкой памяти или без нее. Устройство может записывать видео высокой четкости 4К или 1080Р. На борту девайса стоит современный сенсор от SONY, есть GPS и Wi -Fi. С полным перечнем функций можно ознакомиться на страничке товара. Видеорегистратор VVCAR D530 был заказан более 4570 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $54.99 - 112.99

Набор сверл перовых TUNDRA по дереву

В комплекте 10, 12, 16, 18, 20 и 25 мм диаметром. Сверла имеют шестигранный 1/4” хвостовик. Возможно подсоединение к удлинителю сверла, который идет в комплекте. По отзывам, удлинитель работает без биений, что само по себе уже хорошо. Ну а сверла лучше править для достижения необходимой остроты.

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Цена $8.64

Аккумуляторная отвертка LOMVUM

Аккумуляторная отвертка предназначена для завинчивания и вывинчивания винтов и шурупов при сборочных работах в бытовых условиях. Благодаря эргономичной рукоятке с резиновой накладкой, прямому корпусу и малому весу аккумуляторная отвертка станет незаменимым помощником в быту.

Набор комплектуется четырьмя переходными адаптерами в виде прямой отвертки, отвертки со смещенным центром, отвертки с торцевым расположением патрона и механизированного ножа для резки листовых материалов.

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Цена $35.99 - 41.82

Набор сверл из быстрорежущей стали 99 шт

Набор сверл из быстрорежущей стали и сплава нелегированных металлов, позволяют делать отверстия диаметром от 1,5 до 10 мм. покрыты титановым напылением, обладают высокой скоростью вращения, за счет спиралевидной формы. Имеют ровный угол вхождения в материал, как бетон, древесина, металл, пластик.

Режущая кромка обеспечивает прочность и долговечность при использовании. Устанавливается в ручной и электроинструмент. Набор насчитывает до 100 наименований, все сверла разложены по размеру, диаметру а также в зависимости от материала по которому они будут работать.

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Цена $16.06 - 28.92

Аккумуляторный клеевой пистолет

Беспроводной пистолет для склеивания различных материалов, в его корпусе есть место для установки клеевого стержня. Он позволяет разогревать данный клеевой состав, нанося его в необходимое место для скрепления. Температура нагрева в пределах 170 градусов, работает от встроенной литиевой батареи с емкостью на 2000 миллиампер часов и напряжением 3,6 Вольт.

Время разогрева 60 секунд. Пистолет оснащен раскладной подставкой на которую его можно установить, он исключает самопроизвольное вытекания материала. Клей предназначен для прочного скрепления древесины, пластика, металла, резины. Заряжается через USB кабель.

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Цена $19.75 - 19.99

Складной нож для повседневного ношения

Нож с агрессивным профилем клинка немного напоминающим Clip-Point и немного Tanto. От острия вдоль 1/3 обуха идёт фальшлезвие, способствующее проникающим способностям ножа. Прямые спуски, практически от обуха со сведением подводов в 0,4 мм гарантируют качественный рез. Рукоять ножа CH 3519 симметрична, выполняется из проверенного временем материала G10. Под текстурированными плашками находятся два мощных стальных перфорированных по всей длине лайнера. Изогнутая спинка рукояти для надёжности удержания обратным хватом снабжена бэкспэйсером с насечкой.

Общая длина: 224 мм. Длина клинка: 100 мм. Толщина клинка: 4 мм. Материал клинка: сталь D2. Твёрдость стали 59-61HRC. Материал рукояти: G10. Толщина рукояти: 16,8 мм. Цвет накладок: черный/оранжевый/синий. Вес: 123 г.

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Цена $34.96

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