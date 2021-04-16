PowerColor представляет AMD Radeon RX 6900 XT 16GB Red Devil Ultimate и Liquid Devil Ultimate
Несмотря на то, что графических процессоров не хватает, производители все еще выпускают новые продукты, а PowerColor выпустила две новые высокопроизводительные модели AMD Radeon RX 6900 XT 16 ГБ. В PowerColor добавляются две модели: AMD Radeon RX 6900 XT 16 ГБ Red Devil Ultimate и Radeon RX 6900 XT 16 ГБ Liquid Devil Ultimate.
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В случае с лучшими видеокартами AMD Radeon RX 6900 XT от PowerColor разгон был одним из наиболее важных аспектов на этапах разработки этих карт. PowerColor собрал свои карты, чтобы дать каждому возможность разгона. Графический процессор Navi 21 XTX включает 5120 потоковых процессоров, 320 блоков TU, 128 блоков ROP и 80 блоков RT.
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В дополнение к сборным картам PowerColor также разработала собственную печатную плату с мощной конфигурацией VRM из 16 фаз с использованием развертывания DrMOS и полимерных конденсаторов. Благодаря мощной подаче питания и новому VBIOS PowerColor AMD RX 6900 XT LIQUID DEVIL ULTIMATE может разогнаться до 2525 МГц, а RED DEVIL ULTIMATE - до 2425 МГц. Обе они получают это питание через тройной 8-контактный разъем.
AMD RX 6900 XT RED DEVIL ULTIMATE представляет собой плату с тремя вентиляторами и трехслотовым дизайном. Для отвода тепла используется 320-миллиметровый кулер с 7 тепловыми трубками и большой медной пластиной, которая непосредственно касается графического процессора. LIQUID DEVIL ULTIMATE использует водоблок, разработанный в сотрудничестве с EKWB. В водоблоке используется никелированное медное основание. Он также оснащен RGB-подсветкой для водоблока и логотипом DEVIL на блоке.
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