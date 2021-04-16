В своей последней презентации для инвесторов NVIDIA назвала свои видеокарты Ampere GeForce RTX 30 Series лучшим выпуском компании за всю историю. Согласно статистике, опубликованной NVIDIA, зеленая команда продвинула больше видеокарт Ampere, чем когда-либо прежде, для компьютерных геймеров, что привело к увеличению их доли на рынке компьютерных игр.

В диаграммах, опубликованных NVIDIA, компания показывает, что графические процессоры Ampere были ее самой быстрорастущей архитектурой на сегодняшний день, что привело к удвоению количества конечных рыночных продаж видеокарт GeForce RTX 30. График показывает огромный спрос на видеокарты серии GeForce RTX 30 в течение первых 18 недель с момента запуска, и продолжает расти экспоненциально.





NVIDIA также показывает, что видеокарты Ampere GeForce RTX 30 составляют более чем вдвое большую долю по сравнению с Turing. Результаты здесь получены за тот же период времени после запуска, независимо от безумных цен, по которым розничные продавцы оценивают их в текущей рыночной ситуации.

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Еще одна интересная деталь, показанная NVIDIA, заключается в том, что все больше и больше геймеров покупают высококачественные видеокарты стоимостью более 300 долларов США. Текущий запуск ASP для Ampere в среднем стоит 360 долларов.

Несмотря на огромное количество поставленных графических процессоров, установленная база GeForce RTX по-прежнему остается на уровне 15%, а остальные 85% геймеров GeForce используют графические процессоры, отличные от RTX. Предстоящая серия GeForce RTX 3050 может изменить это, поскольку поможет привлечь больше геймеров на процессоры RTX.