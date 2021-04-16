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Компания LG произвела настоящий фурор, когда представила первую серийную версию своего замечательного выдвижного телевизора на выставке CES 2019.

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Телевизоры LG Signature OLED R TV впервые поступили в продажу шесть месяцев назад, но только в Южной Корее, в родной стране LG.

Однако в этом месяце 65-дюймовый выдвижной телевизор LG стал более доступным и теперь продается еще в 15 странах, включая США.

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О тихом запуске впервые сообщил HD Guru (через Engadget), который заметил кнопку «запросить покупку» на странице продукта OLED R TV на веб-сайте LG.

Нажмите на кнопку, и вы попадете на страницу с просьбой выбрать свой регион. После этого вам дадут контактный адрес электронной почты и номер телефона, чтобы вы могли связаться с продавцом.

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Если вам интересно, сколько стоит телевизор - тогда убедитесь, что вы сидите. На странице продукта не указаны цены, но мы знаем, что жители Южной Кореи были вынуждены выложить 100 миллионов корейских вон (около 90 000 долларов США) за съемный телевизор LG Signature OLED R TV.

Итак, почему такая высокая цена? Ну, сколько вы знаете телевизоров, которые сворачиваются и исчезают в стильной звуковой панели у ее основания, когда вы нажимаете кнопку выключения?

Уникальный телевизор поддерживает несколько различных форматов просмотра - Full View, Line View и Zero View, - при этом размер дисплея регулируется соответствующим образом.

Полный просмотр, показывая вам весь экран для ваших любимых фильмов и телешоу. Линейный вид, дисплей частично развернут, чтобы показать более узкую часть экрана для отображения различного контента, такого как время и погода, выбранные вами музыкальные композиции и ваши любимые фотографии. Наконец, есть Zero View, при котором дисплей скатывается в основание и практически исчезает.

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Когда в прошлом году был выпущен раскладной телевизор OLD R TV, исполнительный директор LG Пак Хён Сэй охарактеризовал его дизайн как «гармоничное сочетание технологических и дизайнерских инноваций», добавив, что он «действительно заслуживает того, чтобы называться произведением искусства».