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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: медиа-панель, чайник Xiaomi и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Многофункциональная медиа-панель 5,25 дюйма

Панель устанавливается в отсек 5,25 дюйма системного блока, что позволяет подключать устройства с разъемами: e-SATA, USB 3.0 и USB 2.0 (флешки, жесткие диски и т.д.), Molex 4pin, микрофон, наушники или колонки. На панели имеется жк дисплей на котором Вы сможете увидеть текущую температуру. Также, на панели есть элементы управления скоростью вентиляторов. Цена такой штуки составляет 1383 рубля.

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Цена $17.34

Электрический чайник Xiaomi Mijia

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Электрический чайник для кипячения воды, изготовлены из нержавеющей стали. В нём есть система интеллектуального контроля температуры и защита от перегрева. Чайник потребляет до 1800 Ватт мощности под нагрузкой. Верхняя часть изделия выполнена из термостойкого пластика которая сохраняет теплоизоляционные свойства.

Для отвода избыточного пара есть специальный клапан. Вода поступает из круглого носика который отсечен металлической сеткой для фильтрации. Ёмкость составляет 1,5 литра. Чайник автоматически отключается после закипания воды. Работает от сети переменного тока с напряжением 220 вольт.

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Цена $20.99 - 22.99

Термос

Четырехслойный термос для самых амбициозных целей.

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Может держать жидкость горячей на протяжении суток. Сделан из качественных материалов. Для покупки доступно 2 варианта: 1200 и 1500 мл.

Если говорить о других деталях: мягкий клапан с надежной фиксацией, съемная прорезиненная ручка, можно вешать дополнительные ремешки, запирающая прокладка из силикона плотно закрывается.

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Цена $24.14 - 35.69

Кроссовки Xiaomi Mijia

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Легкие, стильные, дышащие, амортизирующие, спортивные кроссовки. При небольшом весе, они идеальны как для активного занятия спортом, так и в качестве сменной обуви. 

Верх сделан в основном из сетчатой дышащей ткани, а для подошвы используется 3-сантиметровый лист этилен винил ацетата EVA. Это новый экологически чистый вид пены, который обеспечивает хорошую амортизацию и смягчает ударную нагрузку на ступни ног.

Неплохие бюджетные кроссовки, точно будут не хуже моделей, стоящих в разы дороже.

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Цена $38.65 - 40.81

 Маникюрный набор

Маникюрный набор из 16 инструментов для маникюра и педикюра. Все инструменты в чехле, что очень удобно и красиво. Качество хорошее такой набор не стыдно кому-нибудь подарить, а можно купить себе. Инструменты сделаны из нержавеющей стали, хорошо заточены. Самое главное, что есть все необходимое.

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Цена $4.22 - 11.68 / набор (16 шт.)

Автомобильные светодиодные лампы и пульт ДУ Hi-Lumix

Светодиодные лампы с пультом дистанционного управления – хорошее дополнение к основному освещению. Управление цветом и режимами производится с пульта. Можно регулировать яркость. С таким комплектом цвет габаритов можно выбирать под настроение. В некоторых авто цоколь Т10 применяется в подсветке салона или номера. Они максимально рассеивают свет. Заказов 14, есть хорошие отзывы.

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Цена $1.64

Набор инструментов КУЗЬМИЧ 172 предмета 

Большой набор инструментов используется для обслуживания ремонта автомобилей, аппаратов, узлов техники, оборудования. В комплекте 172 предмета. Изготовлены из хромо ванадиевого сплава, покрыты антикоррозийным составом. В комплекте есть отверточные биты, которые можно установить в электро шуруповерт, дрель.

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Есть удлинители позволяющие работать в труднодоступных местах. Насадки торцевого типа примыкают к трещоточному ключу. Они имеют наружный диаметр от 4 до 14 мм. Вы сможете оперативно подобрать необходимый размер, уменьшить трудозатраты при вращении, сэкономить время.

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Цена $76.81

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