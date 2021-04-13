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Технический гигант Apple может вступить в партнерство с LG и Magna в отношении своего долгожданного автомобиля Apple, и это может произойти и в этом году, говорится в сообщении The Korea Times. Сообщается, что совместное предприятие компаний называется LG Magna e-Powertrain.

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Ожидается, что партнерство между технологическими фирмами будет подписано к концу этого года, при этом Apple станет основным клиентом. Предполагается, что автомобильное предприятие LG и Magna выпустит первые модели автомобилей Apple после завершения сделки. По слухам, автомобиль Apple будет выпущен не раньше 2025 года.

Ранее ходили слухи, что технологический гигант ведет переговоры с Kia и Hyundai о сотрудничестве, которые автомобильные компании отрицали в феврале. Оба являются крупными брендами в автомобильном мире и не пострадали бы от гегемонистских идей Apple. Партнерство с LG и Magna выглядит более приемлемым, поскольку компании могут выступать в качестве звеньев в цепочке поставок автомобилей, предоставляя больше свободы и господства Apple.

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Однако ни одна из вышеупомянутых компаний пока ничего не подтвердила в отношении сообщаемой сделки. Никто не знает наверняка, сколько времени Apple хочет потратить, прежде чем представить такой продукт, как автомобиль Apple, поскольку технический гигант, как сообщается, с 2015 года работает над технологией автономного вождения под кодовым названием Project Titan. Прежде чем переходить к каким-либо прогнозам, лучший выход - дождаться официального объявления.