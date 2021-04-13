Обновление PlayStation 5 позволит сохранять игры на USB-накопителе
Sony объявила о первом обновлении системы для PS5, которое позволит игрокам хранить игры для PS5 на внешних USB-накопителях.
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Обновление программного обеспечения выйдет завтра (14 апреля) для PS5, PS4 и приложения PlayStation. Разрешение пользователям переносить игры из внутреннего хранилища PlayStation 5 во внешнее хранилище является основным дополнением, так как это позволит игрокам быстро переносить игры туда и обратно, а не переустанавливать или повторно загружать их.
В игры, перенесенные на USB-накопитель, нельзя будет играть, поскольку они предназначены для работы с SSD-накопителем PS5, но они будут иметь право на получение автоматических обновлений, когда вы перенесете их обратно во внутреннее хранилище.
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Кроме того, если игра поддерживает возможность установки различных режимов по отдельности, например одиночной или многопользовательской, вы сможете перенести только соответствующий режим.
Наряду с этими обновлениями игроки смогут обновить громкость в голосовом чате или полностью отключить его, а также настроить свою игровую библиотеку.
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Наконец, приложение PlayStation будет обновлено, чтобы позволить игрокам управлять хранилищем консоли PS5. Полная информация доступна на сайте Sony.
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