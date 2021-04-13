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Растет предпочтение роботов-питомцев, использующих искусственный интеллект. Американская компания Boston Dynamics является лидером в области робототехники со своей знаменитой роботизированной собакой по имени Spot. Китайская техническая компания Welian разработала китайскую версию Spot, которая называется AlphaDog, которая уже продается в Китае по цене 16 000 юаней (2400 долларов США). По сравнению с ценой в 74 500 долларов за Spot, это, без сомнения, гораздо более дешевая версия.

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AlphaDog использует датчики и искусственный интеллект (ИИ) для выполнения задач, и Welian говорит, что будущие обновления еще больше расширят возможности робота-собаки для выполнения целого ряда приложений, включая управление слабовидящим, лай и даже выполнение голосовых команд от его владельца.





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Welian говорит, что AlphaDog очень похож на настоящую собаку и может развивать максимальную скорость 9 миль в час, что делает его одним из самых быстрых роботов на данный момент. AlphaDog также может сохранять равновесие, даже когда его пинают люди. По словам главного технического директора Welian Ма Цзе, AlphaDog может определять степень трения и состояние грунта, чтобы регулировать высоту, темп и адаптироваться к окружающей среде.

Welian развернул технологию 5G, чтобы AlphaDog мог выполнять задачи автономно. За первый месяц после выпуска AlphaDog было продано более 1800 единиц. По словам Welian, большая часть текущих заказов поступила от разработчиков компьютеров, технических энтузиастов и детей.





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Еще неизвестно, как скоро Welian запустит все необходимые обновления, которые превратят AlphaDog в проводника для людей с ослабленным зрением, или собаку способную сдерживать злоумышленников с помощью угрожающего лая. Очевидно, что эти аспекты разрабатываются несколькими робототехническими фирмами по всему миру.