Xiaomi недавно покорила индустрию, выпустив свой первый смартфон со складным экраном под названием Mi MIX Fold. Складной телефон премиум-класса знаменует запуск новой серии телефонов MIX после двухлетнего перерыва с момента выхода последнего Mi MIX 3. В ознаменование запуска Xiaomi представила эксклюзивную подарочную коробку Mi MIX Fold ограниченным тиражом.

Эксклюзивная подарочная коробка Mi MIX Fold состоит из керамической версии Mi MIX Fold, Mi Band 6 NFC Edition и духов Armani Men. Подарочную коробку можно приобрести только через лотерею, поскольку доступно всего 100 единиц этого издания. Его розничная цена составляет 12999 юаней (около 1984 долларов США). Цена такая же, как и у обычного Ceramic Edition Mix Fold.

Как уже говорилось, доступно только 100 комплектов этой модели, но уже, на момент публикации, в мероприятии приняли участие 9167 человек. Результат лотереи будет объявлен 16 апреля в 10:00 утра.

Mi MIX Fold Ceramic Edition имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Как и обычная модель, он оснащен 6,52-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2520 x 840 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Он имеет соотношение сторон 27: 9, максимальную яркость 900 нит и HDR10 +. Основной складной дисплей - это 8,01-дюймовая OLED-панель WQHD + с соотношением сторон 4: 3.

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В подарочной коробке также использован уникальный дизайн. Рисунок крышки подарочной коробки состоит из нескольких дуговых линий, состоящих из двух цветов: черного и золотого, что придает ей превосходный вид.