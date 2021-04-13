G30 это просто универсальный пульт, которым можно заменить два, три или четыре других ИК-пульта от разных гаджетов. Отлично подойдет на замену стандартному пульту ДУ любой ТВ-приставки и многих умных телевизоров. На нем можно запрограммировать 33 из 34 физических кнопок на корпусе. Есть поддержка аэромыши, которая включается большой удобной клавишей в самом центре пульта. Еще на данном пульте поддерживается голосовой ввод, можно осуществлять любые голосовые запросы, проговаривая фразу в пульт.

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Цена $7.49 - 12.90

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Уникальный рабочий мини-ПК на Windows 10. Подходит для выполнения стандартных офисных задач и даже больше.

Характеристики: процессор Intel Core i7 7500U i5, максимальное поддерживаемое разрешение 4096*2304; 24 Гц, установленная оперативная память 8 Гб.

Не подходит для выполнения слишком завышенных требований. Есть несколько разъемов USB, VGA, HDMI, LAN. Можно прикрепить с тыльной стороны монитора и сэкономить кучу рабочего пространства. Windows активирован.

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Цена $253.08 - 553.73

А это специальный зажим, одевающийся на палец, предназначенный для чтения книг. Полагаю, эта штука зайдет всем книгоманам. Зажим изготовлен из дерева, а если быть точнее - из черного ореха. Он отлично будет держать страницы книг, а значит Вы сможете держать книгу в одной руке. Поставляется в красивой коробочке. Такой зажим обойдется Вам в 800 рублей.

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Цена $10.04

Это просто один из лучших паяльников на алиэкспресс. Лучше него может быть только TS100, но его цена в три раза выше. Для любителей пайки это самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

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Цена $14.59 - 16.59

Vontar X3 – Android ТВ-приставка на процессоре Amlogic S905X3. Бюджетное, но от этого не менее интересное решение с поддержкой FHD, 4K и популярных аппаратных кодеков, вроде H.264, HEVC, VP8 и VP9. ТВ бокс работает под управлением Android 9.0, имеет 4Гб оперативной и 32 встроенной памяти. Не подкачал и интерфейс, ведь на борту этой TV-приставки есть всё необходимое, начиная с 5-гигагерцового Wi-Fi и Ethernet, и заканчивая оптическим SPDIF-выходом и AFRD-приложением.

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Цена $35.89 - 63.63

Автомобильное зарядное устройство Baseus с FM-трансмиттером. Позволяет слушать музыку с флешки или карточки памяти даже на старой штатной магнитоле. Помимо воспроизведения аудиофайлов, устройство позволяет разговаривать удобным и безопасным способом: по громкой связи, не отвлекаясь от управления автомобилем. Для ответа на звонок надо нажать на верхнюю часть зарядки. Имеет 2 USB разъема, один из которых поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

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Цена $16.99

Ручная пила цепного типа. Используется для распила древесины как сухой так и влажной. Пила с двумя пластиковыми ручками, которые привязаны к металлическому основанию, это упрощает момент распила, позволяет работать как одному так и двум людям.

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Режущее полотно изготовлено из прочной нержавеющей стали, длина составляет 48 сантиметров. При необходимости его можно удлинить добавив в замок необходимое количество звеньев. Отличный вариант, для того чтобы отправиться на дачу, в поход, на пикник, рыбалку.

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Цена $3.42

Набор цветных силиконовых заглушек для защиты разъёмов ноутбука от попадания пыли. Общее количество в наборе 13 шт. Четыре из них для USB и два для разъёмов для подключения наушников и микрофона. Вместе доставкой стоимость выйдет в районе 50 руб. на момент публикации подборки. Заглушками можно заткнуть все неиспользуемые порты. Закрывают плотно и сидят хорошо, так как материал эластичный.

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Цена $0.51 / набор (13 шт.)

Охотничий нож

Нож идеально подойдёт любителям туризма и активного отдыха. Форма клика Drop-Point, считается универсальной как для реза так и для укола. Благодаря усиленному острию, вы смело сможете им что-то поковырять. Спуски на клинке прямые высотой 3/4, сведение подводов в 0,5 мм. Единственное, чего мне не хватает в нём, это насечки на обухе возле рукояти. Эргономика рукояти просто шикарная – ведь это одна из важнейших характеристик ножа для продолжительных и иногда и тяжёлых работ. Объёмная округлая, без выступающих углов и граней, отлично заполняет ладонь. Работать этим ножом будет удобно как голой рукой тик и в перчатке. Ножны изготовлены из кайдекаса. Также в комплекте с ними идёт огниво.

Общая длина: 215 мм. Длина клинка: 98 мм. Длина рукояти: 115 мм. Толщина клинка: 5 мм. Ширина клинка: 35 мм. Материал клинка: сталь D2. Твёрдость стали: 60 HRC. Материал рукояти: G10.





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Цена $44.01