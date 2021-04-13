Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини-ПК, паяльник и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке

Умный пульт дистанционного управления

G30 это просто универсальный пульт, которым можно заменить два, три или четыре других ИК-пульта от разных гаджетов. Отлично подойдет на замену стандартному пульту ДУ любой ТВ-приставки и многих умных телевизоров. На нем можно запрограммировать 33 из 34 физических кнопок на корпусе. Есть поддержка аэромыши, которая включается большой удобной клавишей в самом центре пульта. Еще на данном пульте поддерживается голосовой ввод, можно осуществлять любые голосовые запросы, проговаривая фразу в пульт.

Посмотреть товар

Цена $7.49 - 12.90

Мини-ПК

реклама

Уникальный рабочий мини-ПК на Windows 10. Подходит для выполнения стандартных офисных задач и даже больше.

Характеристики: процессор Intel Core i7 7500U i5, максимальное поддерживаемое разрешение 4096*2304; 24 Гц, установленная оперативная память 8 Гб.

Не подходит для выполнения слишком завышенных требований. Есть несколько разъемов USB, VGA, HDMI, LAN. Можно прикрепить с тыльной стороны монитора и сэкономить кучу рабочего пространства. Windows активирован.

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Посмотреть товар

Цена $253.08 - 553.73

Зажим для чтения книг

А это специальный зажим, одевающийся на палец, предназначенный для чтения книг. Полагаю, эта штука зайдет всем книгоманам. Зажим изготовлен из дерева, а если быть точнее - из черного ореха. Он отлично будет держать страницы книг, а значит Вы сможете держать книгу в одной руке. Поставляется в красивой коробочке. Такой зажим обойдется Вам в 800 рублей.

реклама

Посмотреть товар

Цена $10.04

Электрический паяльник SH72 65 Вт 

Это просто один из лучших паяльников на алиэкспресс. Лучше него может быть только TS100, но его цена в три раза выше. Для любителей пайки это самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Посмотреть товар

Цена $14.59 - 16.59

ТВ-приставка Vontar X3

Vontar X3 – Android ТВ-приставка на процессоре Amlogic S905X3. Бюджетное, но от этого не менее интересное решение с поддержкой FHD, 4K и популярных аппаратных кодеков, вроде H.264, HEVC, VP8 и VP9. ТВ бокс работает под управлением Android 9.0, имеет 4Гб оперативной и 32 встроенной памяти. Не подкачал и интерфейс, ведь на борту этой TV-приставки есть всё необходимое, начиная с 5-гигагерцового Wi-Fi и Ethernet, и заканчивая оптическим SPDIF-выходом и AFRD-приложением.

Посмотреть товар

Цена $35.89 - 63.63

FM-модулятор

Автомобильное зарядное устройство Baseus с FM-трансмиттером. Позволяет слушать музыку с флешки или карточки памяти даже на старой штатной магнитоле. Помимо воспроизведения аудиофайлов, устройство позволяет разговаривать удобным и безопасным способом: по громкой связи, не отвлекаясь от управления автомобилем. Для ответа на звонок надо нажать на верхнюю часть зарядки. Имеет 2 USB разъема, один из которых поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Посмотреть товар

Цена $16.99

Цепная пила

Ручная пила цепного типа. Используется для распила древесины как сухой так и влажной. Пила с двумя пластиковыми ручками, которые привязаны к металлическому основанию, это упрощает момент распила, позволяет работать как одному так и двум людям.

реклама



Режущее полотно изготовлено из прочной нержавеющей стали, длина составляет 48 сантиметров. При необходимости его можно удлинить добавив в замок необходимое количество звеньев. Отличный вариант, для того чтобы отправиться на дачу, в поход, на пикник, рыбалку.

Посмотреть товар

Цена $3.42

Пылезащитные заглушки для компьютера

Набор цветных силиконовых заглушек для защиты разъёмов ноутбука от попадания пыли. Общее количество в наборе 13 шт. Четыре из них для USB и два для разъёмов для подключения наушников и микрофона. Вместе доставкой стоимость выйдет в районе 50 руб. на момент публикации подборки. Заглушками можно заткнуть все неиспользуемые порты. Закрывают плотно и сидят хорошо, так как материал эластичный.

реклама

Посмотреть товар

Цена $0.51 / набор (13 шт.)

Охотничий нож

Нож идеально подойдёт любителям туризма и активного отдыха. Форма клика Drop-Point, считается универсальной как для реза так и для укола. Благодаря усиленному острию, вы смело сможете им что-то поковырять. Спуски на клинке прямые высотой 3/4, сведение подводов в 0,5 мм. Единственное, чего мне не хватает в нём, это насечки на обухе возле рукояти. Эргономика рукояти просто шикарная – ведь это одна из важнейших характеристик ножа для продолжительных и иногда и тяжёлых работ. Объёмная округлая, без выступающих углов и граней, отлично заполняет ладонь. Работать этим ножом будет удобно как голой рукой тик и в перчатке. Ножны изготовлены из кайдекаса. Также в комплекте с ними идёт огниво.

Общая длина: 215 мм. Длина клинка: 98 мм. Длина рукояти: 115 мм. Толщина клинка: 5 мм. Ширина клинка: 35 мм. Материал клинка: сталь D2. Твёрдость стали: 60 HRC. Материал рукояти: G10.


реклама

Посмотреть товар

Цена $44.01

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс гаджеты электроника гаджеты из китая гаджеты с aliexpress техника электроника из китая гаджеты с алиэкспресс гаджеты для авто товары из китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
140
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
20
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
74
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
299
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
100

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 299
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 140

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
134
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
109
Процессоры Ryzen 9 5950X и Xeon Gold испытали в майнинге криптовалюты Monero
13
Вредоносная программа Joker заразила более 500000 Android-устройств Huawei
4
Покупатели Redmi Note 10 жалуются на проблемы с дисплеями
6
В 2021 Биткоин подорожает до 90 000, а Эфириум до $15 000 – новый прогноз аналитиков РБК и Kraken
39
Microsoft работает над решением проблем со звуком в Chrome и YouTube
10
HUAWEI завершила жизненный цикл 22 актуальных смартфонов 2019-2020-го года отменив выход EMUI 11
2
Токенизированные акции Tesla появились на криптовалютной бирже Binance
9
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
29
Встроенную графику Intel UHD Graphics 750 процессора intel Core i7-11700K сравнили с GeForce GT 1030
2
В сети появились фотографии первой видеокарты от Intel
29
В Москве инженер подал иск к Huawei, Apple и Samsung с требованием 10000р за каждый
24
Новый 8-ядерный Ryzen 7 5750G обошёл флагманы Intel в многоядерных и одноядерных тестах CPU-Z
10
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
131
Аналитики раскритиковали спутниковый интернет Starlink от Илона Маска
16
В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
17
Xbox Game Pass, по слухам, может появиться в Steam
2
Sony перед скорым закрытием магазина PSN для PlayStation 3 запретила владельцам консоли загружать обновления для игр
12
80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
10

Популярные статьи

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
140
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
20
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
85
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
116

Сейчас обсуждают

Gnl_Sturn
10:29
- особняк с хабом и исследованием взаимосвязанных комнат - есть - ключики и сумасшедшие головоломки - есть - сейврумы, сундуки, менеджмент ограниченных ресурсов - есть - неубиваемый монстр, много медл...
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
Елисей Творимиров
10:29
Фе3090 сама по себе проблема с охлаждением.
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Bare_Metal
10:29
>Ну и стресс тест aida64, тут стабильно около 80 в пике было 81 тест в течении 25 минут С нокута д15 темпа ниже, 75 градусов. Так что выкинь свой колхоз и купи топ-воздух.
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
LorDex
10:29
Без нагрузки у меня все вертушки на ноль и низкие обороты на помпах справляются. Только ноктуа 80(или 90) которая на Кракене g12 стоит работает всегда, т.к. это действительно кулер с нулевым уровнем ш...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Leonid Shagidullin
10:28
Странно, что для Паскалей прошлый майнинговый бум никак не сказался. Наверное, дело в том, что тогда Радеоны хорошо брали? Кстати, видимо, для Амперов рост по той же причине - новая серия на уровне ар...
Продажи видеокарт NVIDIA поколения Ampere росли быстрее предшественниц в два раза
Андрей Гаврилов
10:28
В 60 кадров не работает фокус. вопрос зачем это г за 65 рублей
Камерофон vivo X60 Pro дебютировал в России по цене 64 990 рублей
Gnl_Sturn
10:27
Смотрим финансовый отчёт Капком. https://www.capcom.co.jp/ir/english/news/html/e130204b.html барабанная дробь... a. In the Digital Contents business, which constitutes our core competence, the flags...
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
Елисей Творимиров
10:27
Вот только ты не можешь знать температуры в закрытом БП, чтобы правильно настроить кривую. Только "на глаз, ухо👂".
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Sulphide
10:27
Настольный ПК, это неттоп. А эти карты для рабочих станций и серверов - бывшие Quadro. Разъёмы Stereo и Sync на месте.
NVIDIA представила новые видеокарты RTX A5000 и RTX A4000
Твоя мамка
10:27
А чо акции выросли тогда?)
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем