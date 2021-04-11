Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: цифровой усилитель, наушники Sony и другое
Брелок для ключей
Необычный брелок в форме шины, отлично подойдет в качестве промо-сувенира или подарка для любителя автомобилей или Формулы 1.
Материал: мягкая резина.
Вес: 24.3г
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Цена $2.09
Мини аудио цифровой усилитель 50 Вт * 2
Цифровое устройство позволяет выдавать до 50 ватт мощности. Есть возможность дистанционной передачи по Bluetooth каналу. Усилитель подключается к медиа системе при помощи AUX кабеля. Есть возможность считывать музыку с usb-носителя.
Регулировка громкости посредством кругового переключателя, на панели также располагаются кнопки управления треками, экран нужен для контроля и визуализации. На задней стенке устройства расположен двухканальный аудио порт, контакты для подключения динамиков. Работает от сети постоянного тока, через адаптер питания с напряжением 9-24 вольт.
Цена $6.20 - 22.22
Недорогие наушники вкладыши Sony MH755
На странице товара написано, что это оригинальные наушники Sony. В принципе, этому можно доверять, так как покупатели пишут о приличном качестве звука, достаточных басах и неплохой проработке. Это именно наушники, а не гарнитура, микрофона нет. Из приятных особенностей - наличие углового адаптера. В комплекте к наушникам есть 4 вида вкладышей, можно подобрать самые удобные по размеру. Наушники можно купить в двух исполнениях: черные с черными вкладышами и белые с оранжевыми вкладышами.
Цена $3.77
Спиртометр
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Это профессиональный набор для измерения алкоголя.
Идеально подходит для домашнего пивоварения, пивных заводов, химических заводов, лабораторий и так далее.
Включается в себя: коробку для хранения, три спиртометра от 0 до 40, от 40 до 70, от 70 до100, 1 термометр и 1 измерительную бутылку (100 мл).
Цена $7.29
Светодиодная автомобильная панель weketory
Дополнительные фары для любого транспортного средства. В комплекте есть все нужные крепления. На странице товара на выбор есть несколько модификаций фар, которые различаются между собой размером и количеством светодиодов.
В отзывах многие российские покупатели говорят о качественном свете. Герметичность хорошая, ничего доделывать не нужно.
Цена $9.99 - 36.49
Отражающая зеркальная пленка на окна
Функциональная светоотражающая и солнцезащитная пленка будет актуальна в летние периоды для защиты окон. Это особо актуально также для тех, кто проживает на нижних этажах. В летние периоды такое решение может стать решением многих проблем. Размеры: 50*100 сантиметров. Пленка поставляется рулоном. На данный момент пленку купили 10 раз, отзывы пока отсутствуют.
Цена $3.10 - 3.44
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