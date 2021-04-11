Необычный брелок в форме шины, отлично подойдет в качестве промо-сувенира или подарка для любителя автомобилей или Формулы 1.

Материал: мягкая резина.

Вес: 24.3г

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Цена $2.09

Цифровое устройство позволяет выдавать до 50 ватт мощности. Есть возможность дистанционной передачи по Bluetooth каналу. Усилитель подключается к медиа системе при помощи AUX кабеля. Есть возможность считывать музыку с usb-носителя.

Регулировка громкости посредством кругового переключателя, на панели также располагаются кнопки управления треками, экран нужен для контроля и визуализации. На задней стенке устройства расположен двухканальный аудио порт, контакты для подключения динамиков. Работает от сети постоянного тока, через адаптер питания с напряжением 9-24 вольт.

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Цена $6.20 - 22.22

На странице товара написано, что это оригинальные наушники Sony. В принципе, этому можно доверять, так как покупатели пишут о приличном качестве звука, достаточных басах и неплохой проработке. Это именно наушники, а не гарнитура, микрофона нет. Из приятных особенностей - наличие углового адаптера. В комплекте к наушникам есть 4 вида вкладышей, можно подобрать самые удобные по размеру. Наушники можно купить в двух исполнениях: черные с черными вкладышами и белые с оранжевыми вкладышами.

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Цена $3.77

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Это профессиональный набор для измерения алкоголя.

Идеально подходит для домашнего пивоварения, пивных заводов, химических заводов, лабораторий и так далее.

Включается в себя: коробку для хранения, три спиртометра от 0 до 40, от 40 до 70, от 70 до100, 1 термометр и 1 измерительную бутылку (100 мл).





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Цена $7.29

Дополнительные фары для любого транспортного средства. В комплекте есть все нужные крепления. На странице товара на выбор есть несколько модификаций фар, которые различаются между собой размером и количеством светодиодов.

В отзывах многие российские покупатели говорят о качественном свете. Герметичность хорошая, ничего доделывать не нужно.

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Цена $9.99 - 36.49

Функциональная светоотражающая и солнцезащитная пленка будет актуальна в летние периоды для защиты окон. Это особо актуально также для тех, кто проживает на нижних этажах. В летние периоды такое решение может стать решением многих проблем. Размеры: 50*100 сантиметров. Пленка поставляется рулоном. На данный момент пленку купили 10 раз, отзывы пока отсутствуют.

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Цена $3.10 - 3.44