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Samsung снова представила интеллектуальное решение для поиска потерянных вещей, выпустив Galaxy SmartTag + для глобального рынка. Устройство было анонсировано в январе этого года вместе с Galaxy SmartTag, но запуск устройства был отложен, тогда как SmartTag сразу поступил в продажу. Ранее в этом месяце устройство было выставлено на предварительный заказ в США розничным продавцом B&H.

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Galaxy SmartTag + оснащен передовой технологией, помогающей пользователям быстро находить помеченные объекты без каких-либо проблем. Устройство можно прикрепить к предметам, которые могут быть потеряны, например к связке ключей и ряду других повседневных вещей, и вы можете быть уверены, что быстро найдете предмет, когда будете искать его, используя службу поиска SmartThings на своем смартфоне.

Galaxy SmartTag + использует технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосную связь (UWB) для точного определения местоположения помеченного объекта. Затем он развертывает технологию дополненной реальности (AR), чтобы визуально направлять пользователя к местонахождению объекта с помощью камеры смартфона. Приложение AR Finder на смартфоне определяет расстояние до помеченного объекта и дает указания, пока вы не приблизитесь к объекту. В SmartTag + можно активировать зуммер, чтобы уведомить вас, когда вы находитесь вблизи от объекта.

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Исполнительный вице-президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung К. Дж. Ким отмечает, что Samsung продолжит изучение технологии UWB во всей экосистеме Galaxy и найдет новые способы использовать эту технологию для улучшения повседневной жизни людей.

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Радиус действия Bluetooth составляет около 120 м, хотя он сильно ограничен, когда перед объектом есть препятствия. SmartTag + будет работать только на Android 8.0 или выше и с минимальным объемом оперативной памяти 2,0 ГБ. Кроме того, отслеживание местоположения должно быть активировано через службу SmartThings Find приложения, а SmartTag + может работать только с устройствами Galaxy с технологией UWB.

Galaxy SmartTag + будет доступен с 16 апреля на рынках по всему миру, но в США он появится на ближайшей неделе.