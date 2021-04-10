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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: видеокарта, ТВ-приставка Xiaomi и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Автомобильный аккумуляторный выключатель, с дистанционным управлением

Автомобильный электрический прерыватель цепи. Устанавливается перед аккумуляторной батареей автомобиля. Подключается через плюсовой и минусовой провод в сети постоянного тока с напряжением 12-24 вольт. Устройство располагается беспроводным датчиком, принимающим сигнал к разрыву цепи через дистанционный пульт.

Для защиты установлен 10 амперный предохранитель питания. Количество срабатываний размыкателя составляет 100000 раз. Имеет 2 контакта для присоединения токоведущих частей АКБ. Есть специальные металлические проушины, на них можно закрепить датчик внутри подкапотного пространства.

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Цена $6.84 - 29.98

Видеокарта

Представляю Вам игровую видеокарту от компании Palit. С дефицитом этих девайсов, очень сложно найти что-то стоящее, по более-менее адекватной цене. Модель видеокарты - GTX 1650, объем памяти - 4 гигабайта, тип памяти - GDDR6. На момент написания статьи, осталась всего одна штука. Хочу сразу отметить, что средняя оценка - низкая. Это связано с тем, что некоторым клиентам не отправляли карту, в связи с ее отсутствием. Стоимость, с учетом промокода, который Вы найдете на странице с товаром, составляет 20 617 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $287.24

ТВ-приставка Xiaomi Mi Box S

Глобальная версия одной из самых популярных моделей ведущего китайского производителя Xiaomi имеет функцию голосового управления Google Assistant, возможность воспроизведения в режиме 4K HDR, режимы Dolby Audio и DTS, Bluetooth V4.2, а также элементарный интерфейс с установленными по умолчанию настройками. Обновления будут приходить регулярно, поэтому приставка не доставит своим пользователям никаких хлопот.

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Цена $38.91 - 64.25

Часы наручные SYNOKE

Годные часы для любителей электроники. Выполнены в спортивном стиле. При заказе можно выбрать цвет окантовки дисплея из 4-х доступных вариантов. Укомплектованы пластиковым ремешком. Дисплей большой, время видно отлично. Кроме времени ещё показывает день недели. Есть кнопка для включения подсветки вечером. Можно настроить будильник.

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Цена $8.00

Вакуумный упаковщик

Компактный вакуумный упаковщик, поможет увеличить срок хранения быстро портящихся продуктов, а также защитит их от посторонних запахов. Управление довольно простое всего одна кнопка. Можно вакуумировать не только продукты, но и даже лекарства, технику, а также косметику.

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Цена $10.74 - 16.61

Электропила

Электрическая пила, работающая от батарейного блока 18 вольт. При работе потребляет да 2200 Ватт мощности. Электроинструмент оснащен 300 мм полотном, на котором располагается цепь из алюминиевого сплава. Двигатель производит 500 оборотов в минуту и развивает скорость цепи до 83 метров в секунду.

Данных параметров хватает для того чтобы с легкостью перепиливать сухую и влажную древесину. В двигатель для работоспособности заправляется специальное масло. Инструмент применяется для заготовки дров, строительства домов, бань, во время отделочных и монтажных работ.

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Цена $108.90 - 121.05

Аккумуляторная циркулярная пила

Двигатель развивает скорость вращения до 4200 оборотов в минуту при диаметре диска 165 миллиметров. Это позволяет справиться с распиловкой древесины толщиной до 50 миллиметров.

Работает пила от литий-ионного аккумулятора 18 вольт большой емкости, есть регулировка стальной платформы для установки угла распила до 45 градусов.

В комплекте параллельный упор, который используется для точного позиционирования пропила вдоль края заготовки. К инструменту можно подключить пылесос для сбора стружки.

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Цена $99.89 - 148.66

Поляризационные солнцезащитные очки KINGSEVEN

Новая модель поляризационных солнцезащитных очков от KINGSEVEN. С наступлением теплых дней такие очки набирают популярность. Выглядят довольно стильно, выполнены качественно. В магазине есть большой ассортимент, поэтому всегда можно заказать понравившийся вариант. На данный момент очки были куплены 1103 раза, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $11.20

Гибкая отвертка

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Это отвертка с гибким стержнем, на конце которого расположен шестигранный бито держатель. Такая отвертка применяется, в основном, для работы с крепежными узлами в тесных узких местах. Очень удобно подобраться туда, где не подлезть обычным инструментом.

Длина гибкого вала 200мм, а общая длина отвертки 310 миллиметров. Ручка обрезиненная, добротно лежит в руке.

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Цена $4.87

Светоотражающая жилетка

Простой, но полезный аксессуар, который будет полезен на дороге, если автомобиль встал на обочине. Другие участники движения сразу заметят автомобилиста. Это особо актуально при поломках в темное время суток. Жилетка прочная и легкая, фиксируется на липучках. Есть два варианта по цветовому исполнению.

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Цена $0.99

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