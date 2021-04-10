Автомобильный электрический прерыватель цепи. Устанавливается перед аккумуляторной батареей автомобиля. Подключается через плюсовой и минусовой провод в сети постоянного тока с напряжением 12-24 вольт. Устройство располагается беспроводным датчиком, принимающим сигнал к разрыву цепи через дистанционный пульт.

Для защиты установлен 10 амперный предохранитель питания. Количество срабатываний размыкателя составляет 100000 раз. Имеет 2 контакта для присоединения токоведущих частей АКБ. Есть специальные металлические проушины, на них можно закрепить датчик внутри подкапотного пространства.

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Цена $10.74 - 16.61

Электрическая пила, работающая от батарейного блока 18 вольт. При работе потребляет да 2200 Ватт мощности. Электроинструмент оснащен 300 мм полотном, на котором располагается цепь из алюминиевого сплава. Двигатель производит 500 оборотов в минуту и развивает скорость цепи до 83 метров в секунду.

Данных параметров хватает для того чтобы с легкостью перепиливать сухую и влажную древесину. В двигатель для работоспособности заправляется специальное масло. Инструмент применяется для заготовки дров, строительства домов, бань, во время отделочных и монтажных работ.

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Цена $108.90 - 121.05

Двигатель развивает скорость вращения до 4200 оборотов в минуту при диаметре диска 165 миллиметров. Это позволяет справиться с распиловкой древесины толщиной до 50 миллиметров.

Работает пила от литий-ионного аккумулятора 18 вольт большой емкости, есть регулировка стальной платформы для установки угла распила до 45 градусов.

В комплекте параллельный упор, который используется для точного позиционирования пропила вдоль края заготовки. К инструменту можно подключить пылесос для сбора стружки.

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Цена $99.89 - 148.66

Новая модель поляризационных солнцезащитных очков от KINGSEVEN. С наступлением теплых дней такие очки набирают популярность. Выглядят довольно стильно, выполнены качественно. В магазине есть большой ассортимент, поэтому всегда можно заказать понравившийся вариант. На данный момент очки были куплены 1103 раза, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $11.20

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Это отвертка с гибким стержнем, на конце которого расположен шестигранный бито держатель. Такая отвертка применяется, в основном, для работы с крепежными узлами в тесных узких местах. Очень удобно подобраться туда, где не подлезть обычным инструментом.

Длина гибкого вала 200мм, а общая длина отвертки 310 миллиметров. Ручка обрезиненная, добротно лежит в руке.

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Цена $4.87

Простой, но полезный аксессуар, который будет полезен на дороге, если автомобиль встал на обочине. Другие участники движения сразу заметят автомобилиста. Это особо актуально при поломках в темное время суток. Жилетка прочная и легкая, фиксируется на липучках. Есть два варианта по цветовому исполнению.

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Цена $0.99