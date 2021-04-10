Resident Evil Village показывает свою карту и таинственную «мать Миранду»
До выхода Resident Evil Village осталось чуть меньше месяца, и Capcom поделилась новой информацией о главном месте игры и загадочной фигуре, лежащей в основе всего этого. Карта очень стилизована, но, тем не менее, дает общее представление о расположении Resident Evil Village и некоторых интересных местах, с которыми вы столкнетесь.
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Таким образом, похоже, что в Resident Evil Village будет четыре основных локации, и замок Димитреску из демоверсии будет лишь одним из них - игроки также посетят дом Беневьенто, фабрику Гейзенберга и водохранилище Моро. Эти места будут соединены самой Деревней, в которой есть свои загадочные достопримечательности, такие как девица войны, кладбище, дом Луизы, висячий мост и многое другое. Хотя, возможно, это не совсем полный открытый мир, похоже, что у игроков будет большая карта для изучения.
Capcom также раскрыла первые подробности о «Матери Миранде», персонаже, которую, как мы уже слышали, леди Димитреску называет по имени. Похоже, что Миранда очень важна, жители деревни поклоняются ей как своего рода богу. Capcom представила два частичных взгляда на мать Миранду (это лицо в маске на фоне нового ключевого арта RE Village). Посмотрите их ниже.
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Что касается матери Миранды, я думаю, что для игроков лучше узнать это самим, играя в игру, но я скажу следующее - мать Миранда и внутренняя сторона ее персонажа являются чрезвычайно важными факторами в игре.
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Resident Evil Village выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 и Stadia 7 мая.
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