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Lenovo дарит три месяца подписки на Stadia Pro через игровое сообщество Legion. Удивительно, но это будет работать даже с существующими подписчиками Stadia Pro, а не только с новичками, как это часто бывает с такими акциями. Это означает, что вы можете бесплатно продлить текущую подписку.

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Для этого вам нужно сначала зарегистрировать учетную запись Legion, если у вас ее еще нет. Чтобы сделать это быстрее, вы можете использовать учетные данные из других популярных сетей, таких как Facebook, Twitch, Discord или Steam.

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После того, как вы вошли в систему, вернитесь к конкурсу и щелкните правой кнопкой мыши на «Заявить». Если вы нажмете левую кнопку, вы будете отправлены прямо на главную страницу Stadia без получения кода. Однако, скопировав эту ссылку в новое окно браузера, вы получите возможность извлечь реальный код, захватить его и затем активировать в своей учетной записи Stadia.

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Бесплатные игры Stadia Pro меняются ежемесячно. Прямо сейчас в комплекте с подпиской вы найдете следующие игры:

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

PIKUNIKU

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Breakthrough Edition

Crayta

Orcs Must Die! 3

Gunsport

HITMAN

Human: Fall Flat

Republique

Sundered: Eldritch Edition

Titans

EVERSPACE

Outcasters

Submerged: Hidden Depths

Cthulhu Saves Christmas

Ary and the Secret of Seasons

Figment

El Hijo

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition

Lara Croft and the Guardian of Light

Enter the Gungeon

Little Nightmares II

PixelJunk Raiders

AVICII Invector

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

Reigns

Конечно, наличие активной подписки также улучшит ваше общее впечатление от Stadia, включив такие функции, как разрешение 4K, поддержка HDR и звук 5.1 для всех игр Stadia в вашей библиотеке.