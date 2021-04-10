Lenovo раздает три бесплатных месяца подписки на Stadia Pro
Lenovo дарит три месяца подписки на Stadia Pro через игровое сообщество Legion. Удивительно, но это будет работать даже с существующими подписчиками Stadia Pro, а не только с новичками, как это часто бывает с такими акциями. Это означает, что вы можете бесплатно продлить текущую подписку.
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Для этого вам нужно сначала зарегистрировать учетную запись Legion, если у вас ее еще нет. Чтобы сделать это быстрее, вы можете использовать учетные данные из других популярных сетей, таких как Facebook, Twitch, Discord или Steam.
После того, как вы вошли в систему, вернитесь к конкурсу и щелкните правой кнопкой мыши на «Заявить». Если вы нажмете левую кнопку, вы будете отправлены прямо на главную страницу Stadia без получения кода. Однако, скопировав эту ссылку в новое окно браузера, вы получите возможность извлечь реальный код, захватить его и затем активировать в своей учетной записи Stadia.
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Бесплатные игры Stadia Pro меняются ежемесячно. Прямо сейчас в комплекте с подпиской вы найдете следующие игры:
- Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated
- Ys VIII: Lacrimosa of DANA
- PIKUNIKU
- SteamWorld Dig 2
- SteamWorld Heist
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Breakthrough Edition
- Crayta
- Orcs Must Die! 3
- Gunsport
- HITMAN
- Human: Fall Flat
- Republique
- Sundered: Eldritch Edition
- Titans
- EVERSPACE
- Outcasters
- Submerged: Hidden Depths
- Cthulhu Saves Christmas
- Ary and the Secret of Seasons
- Figment
- El Hijo
- Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition
- Lara Croft and the Guardian of Light
- Enter the Gungeon
- Little Nightmares II
- PixelJunk Raiders
- AVICII Invector
- PAC-MAN Mega Tunnel Battle
- Reigns
Конечно, наличие активной подписки также улучшит ваше общее впечатление от Stadia, включив такие функции, как разрешение 4K, поддержка HDR и звук 5.1 для всех игр Stadia в вашей библиотеке.
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