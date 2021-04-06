На этой неделе выйдет обновление Zombie Army 4
Zombie Army 4: Dead War получает бесплатное обновление следующего поколения на этой неделе. И PS5, и Xbox Series X получат динамические режимы 4K / 60 кадров в секунду, хотя XSX также получит эксклюзивный режим 1080p / 120 кадров в секунду. Между тем, версия Xbox Series S будет работать с максимальной скоростью 1080p / 60 кадров в секунду. Вы можете прочитать полное описание того, как игра будет работать на консолях следующего поколения, ниже.
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PlayStation 5
- Только 4K @ 60 Гц
- Сокращенное время загрузки
- DRS включен - разрешение изображения может упасть ниже целевого, чтобы обеспечить плавный FPS.
Xbox серии S
- Только 1080p при 60 Гц
- Сокращенное время загрузки
Xbox серии X
- Включает переключатель качества / производительности со следующими настройками
- Качество - 4k при 60 Гц
- Производительность - 1080p при 120 Гц
- Сокращенное время загрузки
- DRS включен - разрешение изображения может упасть ниже целевого, чтобы обеспечить плавный FPS.
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Помимо визуальных обновлений следующего поколения, патч Zombie Army 4 на этой неделе будет включать следующие настройки и улучшения:
- Изменения баланса были применены к миссии Death Canal.
- Кросс-платформенный многопользовательский режим добавлен в Магазин Windows 10 со Steam и Epic
- Новая музыка, боевые элементы и общие элементы игрового процесса добавлены на всех платформах.
- Исправления, внесенные в долину проклятия, для решения проблем, поднятых с помощью The Fan Service Challenge, и с застреванием персонажей в зоне строительных лесов.
- В главе 4 Alpine Blitz игроки больше не могут застревать в вагонах.
- На Xbox проблемы со звуком в кат-сцене исправлены в Deeper than Hell
- Исправление общих ошибок и улучшения
Zombie Army 4: Dead War доступна на ПК, Xbox One и PS4. Версия для PS5 выходит сегодня (6 апреля), а версии для Xbox Series X / S - 8 апреля.
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