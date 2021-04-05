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В моделях Nexus Mods недавно появился мод Valheim VR, который позволяет любителям виртуальной реальности играть в популярную игру на выживание на тему викингов с гарнитурой, совместимой со SteamVR / OpenVR.

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Что касается требований, вам нужно сначала установить фреймворк мод BepInEx, чтобы этот мод Valheim VR заработал. Кроме того, имейте в виду следующее: поддержка Vulkan не работает, поэтому вам необходимо запустить DX11; запустите SteamVR и закройте панель Steam VR перед запуском игры; отключите Bloom и Anti-aliasing в настройках графики.

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Ниже вы найдете дополнительную информацию от создателя мода Valheim VR и его демонстрацию в видео.

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Мод позволит вам играть, используя встроенную поддержку Open VR в полном стереоскопическом 3D. Элементы управления движением пока не поддерживаются, но они находятся в разработке. В настоящее время поддерживаются некоторые ограниченные взаимодействия с графическим интерфейсом (вы можете указать / щелкнуть по графическому интерфейсу с помощью лазерной указки, предполагая, что у вас отключен UseOverlayGui, и вы можете указать материал режима размещения, но он еще не полностью функционален). Помимо этого, графический интерфейс совместим с элементами управления M&K.

Этот мод Valheim VR в первую очередь предназначен для игры от первого лица, но он поддерживает уменьшение масштаба с помощью колеса мыши до верхней камеры от третьего лица. 🙂

В режиме от первого лица я сделал голову невидимой. Есть некоторые анимации, которые заставляют модель персонажа иногда делать выпад вперед, например рубка дров. Это приводит к тому, что перед вами выскакивает обезглавленная модель персонажа. Изначально у меня была привязана камера непосредственно к месту головы, поэтому камера перетаскивалась вместе с этими анимациями. В некотором смысле это было более реалистично, но было довольно неудобно перемещаться таким образом, не говоря уже о других движениях, таких как покачивание головой во время ходьбы и т. д. Поэтому я отсоединил положение камеры от головы и просто разместил ее на фиксированной высоте над моделью игрока - это приводит к плавной ходьбе.

Вы можете использовать клавиши со стрелками для регулировки положения головы в игре, если вы оставите EnableHeadReposition включенным в конфигурации мода.