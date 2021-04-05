Huawei представит новые модели смарт-телевизоров серии V в Китае 8 апреля
8 апреля Huawei планирует провести мероприятие по запуску нового продукта в своей стране, Китае, где ожидается запуск новых устройств Smart Screen 2021 серии V. Для тех, кто не в курсе, Huawei предпочитает называть свой Smart TV Smart Screen.
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Если верить отчетам, то предстоящие в 2021 году модели смарт-экрана Huawei Devale серии V будут оснащены технологией HDR Vivid Display, которую совместно продвигают Tencent и несколько других компаний.
Также сообщается, что он поддерживает HDR10 +, который является лидером в области технологии HDR. Также имеется поддержка Dolby Vision, и ожидается, что продукт будет поставляться с динамиками Devalent. Ожидается, что компания также предложит поддержку мини-игр.
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В сеть просочилось изображение грядущей линейки Smart TV от Huawei, которое показывает, что экран имеет сверхузкие рамки с трех сторон - сверху, слева и справа. Также есть всплывающая камера, позволяющая поддерживать видеозвонки.
Говорят, что в серию входят три модели - 55-дюймовая, 65-дюймовая и 75-дюймовая. Отчеты показывают, что цены на модели смарт-экранов Huawei Devalent V-series 2021 могут начинаться от 6000 до 10000 юаней.
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Помимо этого мероприятия по запуску нового продукта на 8 апреля, Huawei также запланировала еще одно мероприятие на конец этого месяца, с 24 по 26 апреля, где компания проведет конференцию разработчиков Huawei. Также ожидается, что в ближайшие месяцы состоится еще два мероприятия по запуску новой HarmonyOS и ее флагманских смартфонов серии Huawei P50.
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