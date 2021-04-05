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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Bluetooth-передатчик, тестер и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Спиннер-антистресс

 Эта яркая и красочная игрушка подходит как для детей, развивая мелкую моторику пальцев, так и для взрослых, эффективно снимая стресс. Очень приятная вещь, чтобы занять руки, гораздо приятнее обычного спиннера. Для тех, кто имеет привычку при раздумьях вертеть что-то в руке, подойдет идеально.

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Цена $3.99 - 4.70

Ветрозащитная беспламенная зажигалка

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Перед Вами электрическая USB зажигалка от Китайского бренда Pzwzjpz. Она имеет приятный и стильный дизайн. Зажигалка - плазменная, с двойной дугой. В наличии доступно несколько расцветок. Зажигалка поставляется в красивой коробке, а значит может выступать в роли неплохого подарка. Ее цена, с учетом доставки, составляет 548 рублей.

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Цена $2.42 - 4.23

Литий-ионный аккумулятор GTF 1,5 в, 1500 мА/ч

Литий - ионная (Li-ion) пальчиковая батарейка - аккумулятор AA - размера со встроенным разъемом для зарядки. Время полного заряда составляет 1 час. Заряжается от любого USB–порта (ЮСБ разъема) обычного компьютера или ноутбука. Может заряжаться обычной зарядкой от телефона с micro - USB коннектором.

Такие батарейки используются в пультах дистанционного управления, вентиляторах, фонарях, часах, игрушках, в том числе с плеерах, фотоаппаратах, электроинструментах и других приборах. Срок эксплуатации - более 1000 циклов заряд - разряд.

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Цена $13.96

Стикеры для записей 

Маленькие блокнотики для записи заметок не займут много места на столе и в нужный момент всегда окажутся под рукой, а большой запас стикеров в одном блоке — возможность концентрироваться на том, что действительно важно. Уникальная клеевая система Post-it с клейкостью — 27 Н/м обеспечивает крепление стикеров к бумаге любого типа, а также к большинству поверхностей и предметов. Можно использовать для напоминания, что в такое-то время нужно куда-то сходить или что-то сделать. Также можно оставлять на них задания для членов своей семьи. Стоит меньше 100 рублей. В стопке 80 листочков.

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Цена $1.20

Электрическая зубная щетка Lächen

Зубная щетка Lachen совершает в одну минуту несколько тысяч движений, позволяя производить качественную чистку даже в труднодоступных местах. 

Есть таймер на 2 минуты, время очистки, рекомендованное стоматологами.  Щетка располагается на специальном доке с индукционной зарядкой. В комплекте есть кейс для хранения и несколько дополнительных головок. Есть возможность ускоренной доставки товара со склада из РФ.

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Цена $12.77 - 53.09

Многофункциональные плоскогубцы

Эти небольшие бокорезы, используются для перекусывания проволоки выводов элементов при пайке зачистки проводов. Легко работают со стальной проволокой полтора миллиметра и медной до 6 квадратов.

Бокорезы отличаются отличным сведениям губок без малейших просветов. Сделаны из хромованадиевой сплава. Для упрощения обслуживания есть отверстие для ввода смазки. Размер инструмента от четырех с половиной и до семи дюймов с разной формой обрезиненных ручек.

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Цена  $6.24 - 10.74

Ножницы с обжимом

Это ножницы, которые больше всего подойдут для работы электрика. Инструмент подходит для резки кабеля, снятия изоляции и опрессовки клемм, пластиковых деталей и расходных материалов. Лезвие с выемкой позволяет резать кабеля диаметром до 50 квадратов. Рукояти оснащены пазом, с металлической вставкой,  для обжима наконечников проводов.

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Цена $20.07 - 31.26

Тестер аккумулятора и генератора авто ALL SUN

Тестер аккумулятора и генератора авто позволит предотвратить проблему с напряжением в бортовой сети. Прибор позволит определить уровень заряда аккумуляторной батареи, его устойчивость к морозам, а также измерить напряжение на АКБ и непосредственно на выводах генератора. Размеры: 203*100*64 мм. Тестер предназначается для диагностики авто с напряжением в 12В. Есть цифровой дисплей, где и отображается вся нужная информация. Заказов пока мало, но уже есть положительный отзыв.

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Цена $31.00 - 32.50

Автомобильный Bluetooth fm-передатчик

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Довольно интересный девайс, который вставляется прямо в прикуриватель. На Али есть множество похожих решений, однако с таким форм-фактором устройств практически нет. Все сделано максимально просто и компактно. Гаджет позволит прослушивать любимые треки, радио, совершать звонки hands -free . Заказавших уже почти 480 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $2.46

Набор для полировки автомобильных фар

Полный комплект всех необходимых элементов для ухода за фарами, со временем каждый водитель сталкивается с проблемой пожелтевших фар которые портят внешний вид транспортного средства. Для устранения желтизны недостаточно просто натирать их моющим средством, для этого понадобится этот специальный химический состав, после процедуры вы сразу же заметите положительный результат, и кстати, эффект сохраняется на длительное время.

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Цена $16.20 - 50.22

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