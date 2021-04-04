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Для разгона мирового рекорда требуется оптимизированная материнская плата и охлаждение жидким азотом. Оверклокер от Hicookie объединил систему охлаждения LN2 и материнскую плату Gigabyte Z590 AORUS TACHYON, чтобы разогнать процессор Intel Core i9-11900K 11-го поколения до 7314 МГц, что в настоящее время является мировым рекордом.

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Gigabyte Z590 AORUS TACHYON - одна из лучших материнских плат для разгона

Материнская плата Gigabyte Z590 AORUS TACHYON была разработана для разгона с множеством функций, адаптированных для оверклокеров. Самая важная из них - подача питания - это решение с прямыми фазами 12 + 1, которое обеспечивает мощность 1300 ампер с конструкцией силового каскада DrMOS. Вдобавок к этому, VRM также реализует полную матрицу танталовых конденсаторов для лучшего разгона.

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Intel Core i9-11900K достигает частоты 7,3 ГГц, что приближается к мировым рекордам разгона DDR4-7156 МГц, а также бьет несколько рекордов в тестах.



Подача питания чрезвычайно важна, но Gigabyte также уделила особое внимание памяти. Маршрутизация памяти 2DIMM Daisy Chain с защитой от помех обеспечивает минимальное расстояние между памятью от ЦП, это дает меньшую задержку и более высокую производительность. Металлический внешний слой печатной платы снижает электромагнитные помехи для лучшего разгона оперативной памяти.

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Кнопки и переключатели - это дополнительные функции, которые ценят все оверклокеры. Каждая из кнопок и переключателей выполняет свою функцию, а также имеется точка измерения напряжения, куда можно вставить мультиметр.

Джексон Хсу, директор отдела разработки продуктов GIGABYTE Channel Solutions, сказал следующее:

Материнская плата GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON является шедевром, рожденным на основе инновационных концепций, и доказывает сильную научно-исследовательскую мощь GIGABYTE в области разгона LN2, устанавливая мировые рекорды. Конечно, мы также будем использовать Z590 AORUS TACHYON для повышения производительности разгона, и нам не терпится увидеть, как оверклокеры по всему миру смогут использовать эту материнскую плату, чтобы побить больше мировых рекордов!