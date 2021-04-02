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Китайский поставщик облачных решений и систем высокопроизводительных вычислений, Shanghai Tianshu Intellectual Semiconductor, представил свою первую 7-нм графическую карту на базе графического процессора Big Island.

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Китайский графический процессор Big Island на базе 7-нанометрового технологического узла обеспечивает вдвое большую производительность по сравнению с конкурентами при половинной площади кристалла, графическая карта на фотографии с мощностью до 37 терафлопс при 300 Вт

Во время заседания совета директоров основатель компании Чжэн Цзиньшань представил графический процессор Big Island в монолитной конструкции. Графический процессор основан на 7-нм технологическом узле TSMC FinFET и имеет дизайн 2.5D CoWoS, учитывая, что он объединяет графический процессор и DRAM на одном кристалле. Графический процессор состоит из 24 миллиардов транзисторов и поддерживает до 37 терафлопс для FP32, 147 терафлопс для FP16 / BF16, 371,0 терабайт INT32, 147 терафлопов INT16 и 295 терафлопов INT8 вычислений в секунду. Точные характеристики ядра и тактовая частота пока неизвестны.

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Для сравнения: AMD Instinct MI100 имеет пиковую скорость FP32, равную 23,1 ТФЛОП, и пиковую скорость BFLOAT16, равную 92,3 ТФЛОП. С другой стороны, графический процессор NVIDIA A100 имеет пиковую скорость FP32 в 19,5 терафлоп с ядрами Tensor, увеличивая ее до 156 терафлопс и 312 терафлоп с разрежением. Пиковая скорость BFLOAT16 графического процессора NVIDIA A100 составляет 312 терафлопс и 624 терафлопс с разрежением.

Сравнение характеристик графических процессоров China Big Island

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Process Node TSMC 7nm TSMC 7nm TSMC 7nm Architecture CDNA 1 Ampere Unknown Transistors 50 Billion 54 Billion 24 Billion Cores 7680 6912 TBC Memory 32 GB HBM2 40 GB HBM2 32 GB HBM2 Memory Bandwidth 1.2 TB/s 1.6 TB/s 1.2 TB/s FP32 Compute 23.1 TFLOPs

46.1 TFLOPs (Matrix) 19.5 TFLOPs

156 TFLOPs (Tensor)

312 TFLOPs (sparsity) 37 TFLOPs BFLOAT16 Compute 92.3 TFLOPs 312 TFLOPs

624 TFLOPs (sparsity) 147 TFLOPs TDP 300W 400W 300W

GPU Name AMD Instinct MI100 NVIDIA A100 Big Island

Что касается памяти, GPU China Big Island оснащен 32 ГБ памяти HBM2, которая работает с пропускной способностью до 1,2 ТБ / с. Графический процессор также имеет интерфейс PCIe Gen 4 x16 с пропускной способностью до 64 ГБ / с. Что касается самих продуктов, то графический процессор Big Islan будет иметь форм-факторы PCIe и OAM.

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Китайская компания представила фотографии обоих дизайнов. Графическая карта PCIe на базе GPGPU имеет стандартную двухслотовую конструкцию с большим алюминиевым радиатором под серебристым кожухом. Карта имеет конструкцию с пассивным охлаждением, учитывая, что она будет интегрирована в серверы с большим количеством активного охлаждения. Карта питается от одного 8-контактного разъема и имеет TDP 300 Вт. Компания также перечисляет на карте особенности полевых МОП-транзисторов на 60 А. Предложение OAM поставляется со стандартным форм-фактором мезонинной платы, а в показанной стойке 2U есть плата OAM с массивным алюминиевым радиатором с несколькими медными тепловыми трубками, проходящими через него. Компания не предоставила точных дат доставки или цен на свой графический процессор Big Island, но вполне вероятно, что он будет запущен где-то в конце этого или в начале следующего года, учитывая, что он уже переведен в массовое производство.