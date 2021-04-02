Китай готовит свой первый 7-нм графический процессор «Big Island»
Китайский поставщик облачных решений и систем высокопроизводительных вычислений, Shanghai Tianshu Intellectual Semiconductor, представил свою первую 7-нм графическую карту на базе графического процессора Big Island.
реклама
Китайский графический процессор Big Island на базе 7-нанометрового технологического узла обеспечивает вдвое большую производительность по сравнению с конкурентами при половинной площади кристалла, графическая карта на фотографии с мощностью до 37 терафлопс при 300 Вт
Во время заседания совета директоров основатель компании Чжэн Цзиньшань представил графический процессор Big Island в монолитной конструкции. Графический процессор основан на 7-нм технологическом узле TSMC FinFET и имеет дизайн 2.5D CoWoS, учитывая, что он объединяет графический процессор и DRAM на одном кристалле. Графический процессор состоит из 24 миллиардов транзисторов и поддерживает до 37 терафлопс для FP32, 147 терафлопс для FP16 / BF16, 371,0 терабайт INT32, 147 терафлопов INT16 и 295 терафлопов INT8 вычислений в секунду. Точные характеристики ядра и тактовая частота пока неизвестны.
Для сравнения: AMD Instinct MI100 имеет пиковую скорость FP32, равную 23,1 ТФЛОП, и пиковую скорость BFLOAT16, равную 92,3 ТФЛОП. С другой стороны, графический процессор NVIDIA A100 имеет пиковую скорость FP32 в 19,5 терафлоп с ядрами Tensor, увеличивая ее до 156 терафлопс и 312 терафлоп с разрежением. Пиковая скорость BFLOAT16 графического процессора NVIDIA A100 составляет 312 терафлопс и 624 терафлопс с разрежением.
Сравнение характеристик графических процессоров China Big Island
реклама
GPU Name AMD Instinct MI100 NVIDIA A100 Big Island
|Process Node
|TSMC 7nm
|TSMC 7nm
|TSMC 7nm
|Architecture
|CDNA 1
|Ampere
|Unknown
|Transistors
|50 Billion
|54 Billion
|24 Billion
|Cores
|7680
|6912
|TBC
|Memory
|32 GB HBM2
|40 GB HBM2
|32 GB HBM2
|Memory Bandwidth
|1.2 TB/s
|1.6 TB/s
|1.2 TB/s
|FP32 Compute
|23.1 TFLOPs
46.1 TFLOPs (Matrix)
|19.5 TFLOPs
156 TFLOPs (Tensor)
312 TFLOPs (sparsity)
|37 TFLOPs
|BFLOAT16 Compute
|92.3 TFLOPs
|312 TFLOPs
624 TFLOPs (sparsity)
|147 TFLOPs
|TDP
|300W
|400W
|300W
Что касается памяти, GPU China Big Island оснащен 32 ГБ памяти HBM2, которая работает с пропускной способностью до 1,2 ТБ / с. Графический процессор также имеет интерфейс PCIe Gen 4 x16 с пропускной способностью до 64 ГБ / с. Что касается самих продуктов, то графический процессор Big Islan будет иметь форм-факторы PCIe и OAM.
реклама
Китайская компания представила фотографии обоих дизайнов. Графическая карта PCIe на базе GPGPU имеет стандартную двухслотовую конструкцию с большим алюминиевым радиатором под серебристым кожухом. Карта имеет конструкцию с пассивным охлаждением, учитывая, что она будет интегрирована в серверы с большим количеством активного охлаждения. Карта питается от одного 8-контактного разъема и имеет TDP 300 Вт. Компания также перечисляет на карте особенности полевых МОП-транзисторов на 60 А. Предложение OAM поставляется со стандартным форм-фактором мезонинной платы, а в показанной стойке 2U есть плата OAM с массивным алюминиевым радиатором с несколькими медными тепловыми трубками, проходящими через него.Компания не предоставила точных дат доставки или цен на свой графический процессор Big Island, но вполне вероятно, что он будет запущен где-то в конце этого или в начале следующего года, учитывая, что он уже переведен в массовое производство.
Лента материалов
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила