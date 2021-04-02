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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: ручной GPS-навигатор, видеорегистратор и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Ручной GPS-навигатор Podofo

Не потеряться в лесу и выбраться к опушке или месту стоянки автомобиля Вам поможет GPS компас GPS-Mini. Маленький и легкий электронный прибор, способный сохранять в памяти до 24 точек и показывать кратчайшее направление к ним и расстояние. Компас может так же показывать направление на север.

Его прикрепляют к рюкзаку, сумке, на снаряжение, велосипед, лыжные палки, шлем, карабин, ключи. Для управления есть три кнопки.

  • Время работы без зарядки до 17 часов
  • Подсветка экрана
  • Влагозащитный корпус
  • Защитный цвет корпуса
  • Малые размеры и вес всего 40 гр.

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Цена $27.01

Видеорегистратор для мотоцикла

Данная модель создана для установки на мотоциклы и квадроциклы. Конструкция не боится попадания воды. Основной блок пишет картинку сразу с двух камер, обе из которых имеют разрешение 1080 x 1920 пикселей и оснащены функцией ночной съемки.

Собственного дисплея у системы нет, поэтому, чтобы просмотреть записи, необходимо подключиться к системе со смартфона по WiFi. В официальном мобильном приложении открывается доступ ко всем возможным настройкам.

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Цена $72.86 - 103.46

Дневные ходовые огни

Набор гибких ДХО для установки в автомобильные фары. Есть простые варианты, а также с бегущими поворотниками. Вся электроника полностью защищена от влаги.

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Цена $1.96 - 8.87 / набор (2 шт.)

Приспособление для ремонта стеклоочистителей Baseus

Удобный инструмент для ремонта стеклоочистителей от бренда Baseus. При помощи такого небольшого инструмента можно будет легко снять с резинок верхний слой, где часто бывает много сколов и трещин. Это особо актуально в холодные сезоны, когда еще множество дефектов обусловлены снегом и льдом. Есть 2 вида по цвету. Заказов уже 4780, есть много хороших отзывов. Можно заказать с ускоренной доставкой по Российской Федерации.

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Цена $7.99

Сабвуфер KEY BUY

Качественный сабвуфер, обеспечивавшие хорошие низкие частоты. Без такого решения аудио-картина будет плоской и не такой насыщенной. Это устройство является активным, есть встроенный усилитель. Размер динамика – пять дюймов. Выполнено в форм-факторе трубы. Номинальная мощность – 100 ватт. Пиковая мощность – 200 ватт. Заказов пока не так много, но уже есть 1 положительный отзыв.

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Цена $38.21

Усилитель для электрогитары FLAMMA FA05

Перед Вами комбинированный усилитель для электрогитары FLAMMA FA05. Мощность - 5 Вт. Поддерживает 7 разных цифровых усилителей, драм машину с 40 эффектами, модуляцию, реверберацию, эхо и много других фишек. Имеется Bluetooth подключение. Встроенный динамик - 3 дюйма. Работает от адаптера питания 9В или от 6 АА батареек. Стоимость такого усилителя составляет 6067 рублей.

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Цена $78.00

 Ультразвуковой USB увлажнитель 300 мл

Увлажнитель выполнен из качественного пластика. Питание осуществляется при помощи USB-кабеля.
Вы спокойно можете включить это устройство от мобильного, компьютера, или от любого другого устройства имеющего USB-разъем.

Этот прибор повысит влажность и создаст комфортные условия. Его можно установить на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Если Добавить эфирные масла, прибор распространит приятный аромат. Если в доме есть растения, то и им пойдет на пользу влажный воздух. Хотя прибор маленький, воздух увлажняет хорошо. Работает бесшумно.

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Цена $8.95 - 10.48

25L автомобильный холодильник 

Эта небольшой, но вместительный автомобильный холодильник очень подходит для родителей с маленьким ребенком. Этот холодильник можно использовать и на пикнике, и в автомобильной поездке. Материал термоизоляции автохолодильника – нетоксичный вспененный пенополиуретан, внутренние стенки автохолодильника выполнены из пищевого пластика.

Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Емкость составляет 25 литров. Мощность потребляемой энергии 45 ватт, соизмеримо с одной лампочкой ближнего света автомобиля. При отключении от источника питания внутри автомобильного холодильника сохраняется рабочая температура в течение 22-24 ч (с аккумуляторами холода).

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Цена $245.22 - 296.89

Поворотный фонарь Макита

Это инструмент со взаимозаменяемыми батареями и ценятся такие гораздо больше обычного. Очень классный и яркий фонарь. Но, главная фишка здесь именно взаимозаменяемые батареи.

Эти фонари выполнены с поворотной головкой и с фиксированными положениями. Формфактор ручки на выбор в двух вариантах. Работает от 14 и 18 вольтовых батарей makita bosch. На борту несколько ярких светодиодов с четырьмя режимами работы, плюс есть юсб выход для заряда аккумулятора.

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Цена $19.32 - 31.05

Карманный нож для кемпинга на природе

Общая длина: 158 см. Длина рукояти: 68 мм. Толщина клинка: 2 мм. Материал клинка: импортная VG10 Дамасская сталь. Твердость стали: 60 HRC. Материал рукояти: Эбеновое дерево (узор и цвет каждой ручки немного отличаются). Профиль клинка: Drop - Point. Способ открывания: Шпеньки Тип замка: liner lock.

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Цена $48.96

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