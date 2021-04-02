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LG закрывает производство смартфонов 5 апреля, так как не нашла, кому его продать

LG Electronics объявит о своем решении выйти из бизнеса смартфонов на заседании совета директоров 5 апреля
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LG Electronics решила не продавать подразделение MC (мобильная связь) по производству смартфонов, а полностью уйти из бизнеса. По словам людей, знакомых с этим вопросом, LG Electronics недавно подтвердила полное закрытие подразделения по производству смартфонов и начала преобразование сотрудников в бизнес-подразделение.

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В начале января этого года компания объявила, что полностью оценит свой бизнес по производству смартфонов. Позже LG рассматривала множество вариантов, включая продажу бизнеса. Однако переговоры с некоторыми потенциальными покупателями окончились неудачей.


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Вначале кандидатами на приобретение были вьетнамская Bean Group, Google, Facebook и Volkswagen. Но ни одна из этих компаний не могла сделать предложение, от которого LG не могла отказаться.


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Таким образом, мы можем констатировать, что, хотя LG Electronics действительно пыталась продать бизнес, было сложно прийти к соглашению с потенциальными покупателями по вопросу патентов на технологии, связанных со смартфонами. Так обычно и бывает в подобных случаях. В конце концов, LG Electronics решила выйти из бизнеса смартфонов. После этого LG Electronics надеется переключить свое внимание на отдел электроники и аккумуляторов.


Сотрудники MC UNIT сохранят свою работу.

В настоящее время в отделе MC компании LG Electronics работает 4000 сотрудников. После принятия решения о закрытии отдела их переведут в отдел бытовой техники.

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Кроме того, как утверждают некоторые источники в Twitter, ожидается, что LG Electronics официально объявит о полном закрытии подразделения смартфонов MC в следующий понедельник (5 апреля). В то же время южнокорейская Herald Business News также процитировала инсайдеров отрасли, пожелавших остаться неназванными, которые заявили, что LG Electronics объявит о своем решении выйти из бизнеса смартфонов на заседании совета директоров 5 апреля.


23 квартала подряд (со второго квартала 2015 года) бизнес смартфонов LG несёт убытки. По состоянию на четвертый квартал прошлого года убытки составили почти 5 триллионов вон (4,4 миллиарда долларов). По данным CounterPoint, в третьем квартале 2020 года отгрузки смартфонов LG составили всего 6,5 миллиона единиц. В мировой доле это всего 2%. Плюс к этому смартфоны LG фактически ушли с китайского рынка 4 года назад.

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