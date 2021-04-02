Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

LG Electronics решила не продавать подразделение MC (мобильная связь) по производству смартфонов, а полностью уйти из бизнеса. По словам людей, знакомых с этим вопросом, LG Electronics недавно подтвердила полное закрытие подразделения по производству смартфонов и начала преобразование сотрудников в бизнес-подразделение.

реклама

В начале января этого года компания объявила, что полностью оценит свой бизнес по производству смартфонов. Позже LG рассматривала множество вариантов, включая продажу бизнеса. Однако переговоры с некоторыми потенциальными покупателями окончились неудачей.





анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Вначале кандидатами на приобретение были вьетнамская Bean Group, Google, Facebook и Volkswagen. Но ни одна из этих компаний не могла сделать предложение, от которого LG не могла отказаться.





реклама

Таким образом, мы можем констатировать, что, хотя LG Electronics действительно пыталась продать бизнес, было сложно прийти к соглашению с потенциальными покупателями по вопросу патентов на технологии, связанных со смартфонами. Так обычно и бывает в подобных случаях. В конце концов, LG Electronics решила выйти из бизнеса смартфонов. После этого LG Electronics надеется переключить свое внимание на отдел электроники и аккумуляторов.





Сотрудники MC UNIT сохранят свою работу.

В настоящее время в отделе MC компании LG Electronics работает 4000 сотрудников. После принятия решения о закрытии отдела их переведут в отдел бытовой техники.

реклама





Кроме того, как утверждают некоторые источники в Twitter, ожидается, что LG Electronics официально объявит о полном закрытии подразделения смартфонов MC в следующий понедельник (5 апреля). В то же время южнокорейская Herald Business News также процитировала инсайдеров отрасли, пожелавших остаться неназванными, которые заявили, что LG Electronics объявит о своем решении выйти из бизнеса смартфонов на заседании совета директоров 5 апреля.





23 квартала подряд (со второго квартала 2015 года) бизнес смартфонов LG несёт убытки. По состоянию на четвертый квартал прошлого года убытки составили почти 5 триллионов вон (4,4 миллиарда долларов). По данным CounterPoint, в третьем квартале 2020 года отгрузки смартфонов LG составили всего 6,5 миллиона единиц. В мировой доле это всего 2%. Плюс к этому смартфоны LG фактически ушли с китайского рынка 4 года назад.