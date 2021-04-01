Пластиковая бутылка для воды UZSPACE

Бутылка для воды выполнена из экологически чистого материала нового поколения (TRITAN). Удобная система закрытия и блокировки от случайного открытия «Flip-And-Sip». Внешний вид отличный. Выделяется в спортзале. Запаха нет. Есть много цветов, вы можете выбрать бутылку для воды в соответствии с вашими предпочтениями.

Доступно в 4 емкостях: 350 мл, 450 мл, 700 мл, 900 мл.

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Цена $10.52 - 14.06

Настольное беспроводное зарядное устройство

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Встраиваемая зарядка с двумя разъёмами для мобильных телефонов и прочих гаджетов, заряжаемых через USB. Кроме проводного способа зарядки, оснащена также и беспроводным. Если ваше устройство поддерживает такой, тогда определённо есть смысл приобрести эту штуку. Порты, кстати, имеют защиту в виде заглушки, что говорит о том, что устройство не боится воды. В комплекте кабель для подключения питания, но, увы, без адаптера. Придётся использовать от телефона.

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Цена $12.31 - 13.94

Быстрая зарядка 3,0

Многофункциональное зарядное устройство, вмещающее в себя 4 разъёма USB. Оснащено опцией быстрой зарядки с отдачей тока в 3,2 ампер. Вилка устанавливается в розетку с электропитанием 220 вольт. Изготовлена из прочного термостойкого пластика. Позволяет не только заряжать, но и питать различные электроинструменты и бытовую технику. Потребляемая мощность составляет 18 Ватт. Защищен от скачков напряжения и короткого замыкания встроенным предохранителем.

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Цена $1.88

Автомобильное беспроводное зарядное устройство Qi 15 Вт

Автомобильный держатель для телефона с зарядным устройством. Крепится на решетку вентиляции. Установка смартфона простая, нижний держатель под весом смартфона движется вниз и двигает боковые держатели к центру, тем самым зажимая смартфон весьма надёжно, чтобы достать, просто потяни смартфон вверх.

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Цена $15.63 - 19.07

Сумка органайзер

Удобная сумка используется для хранения электронных аксессуаров, подойдёт для проводов, кобелей, ноутбука, планшета, телефонов, внешних аккумуляторов и прочих гаджетов. Сумка имеет три емких отделения в которые можно положить технику.

Закрывается на молниевый замок, ручка для переноски находится на верхней части. Размер изделия составляет 23 на 30 см. Выполнена из синтетических материалов, поверхность сделана из водонепроницаемого нейлона, которая кроме того защищает от механических повреждений. Портфель можно носить на работу, подойдёт для мастеров сервисного обслуживания.

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Цена $13.57 - 16.48

Сумка для инструментов WORKPRO

Хранить и носить инструменты должно быть удобно. В этом поможет органайзер для инструментов увеличенной вместительности.

Сумка выполнена из полиэстера высокой плотности (600D) и обладает водо и пылеотталкивающими свойствами.

Сумка имеет множество карманов, удобное разделение на отсеки и широкие лямки.

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Цена $14.71 - 59.33

Карманный арбалет

Перед Вами, на мой взгляд, очень интересная находка. Это ручной карманный арбалет, стреляющий металлическими стрелами. В описании указано, что это очень мощная штука. Поэтому, ни в коем случае не давайте эту игрушку детям. Можно, например, пострелять по мишеням на открытом воздухе. Такой арбалет обойдется Вам в 1369 рублей. На сайте есть видео с демонстрацией работы товара.

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Цена $17.48

Подушки в салон авто

Подушки в салон от магазина MANATEE наполнены специальным бамбуковым волокном. На выбор предлагается множество вариаций по цвету. Такие подушки позволят более комфортно проводить время в машине – как водителю, так и пассажирам. Заказов пока мало, есть хорошие отзывы.

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Цена $3.99 - 4.69

Удлинитель для прикуривателя

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Если «родному» кабелю прикуривателя явно не достает длины, стоит присмотреться к этому универсальному аксессуару WHDZ под 12/24 В

3,6-метровой длины хватит для любого автомобиля, поэтому можно смело приобретать устройство, используя его для разных целей, будь то подключение дорожного мини-холодильника или использование кофеварки для авто.

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Цена $7.47

Petrified fish стальной складной нож для повседневного использования

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Нож хорошего качества, за вполне разумные деньги. Профиль клинка Clip-Point, для улучшения проникающих качеств от острия вдоль среза обуха идёт фальшлезвие. Спуски линзовидные, высотой 3/4 голомени, сведение подводов в 0,4мм. Накладки рукояти изготовлены из микарты и G10. На осевом стоят керамические подшипники, клипса изготовлена из титана.

Общая длина: 215 мм. Длина клинка: 90 мм. Толщина клинка: 3,8 мм. Ширина клинка: 26 мм. Ширина рукояти: 25,6 мм. Материал клинка: K110. Твердость стали: 58-60HRC. Вес: 123,9 -133,8 г. Материал рукояти: микарта/ G10.

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Цена $51.29 - 56.99