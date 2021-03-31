Microsoft закрывает приложение Cortana для Android и iOS
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Поддержка мобильного приложения Cortana для iOS и Android официально прекращается Microsoft сегодня, 31 марта 2021 года. Приложение было первоначально запущено еще в ноябре 2018 года, а в январе прошлого года оно было удалено из Google Play Store и Apple App Store. Хотя оно было полностью функциональным на обеих платформах, Microsoft наконец подтвердила, что больше не будет предлагать поддержку приложения.
Согласно информации на странице поддержки приложения, Microsoft говорит о том, что напоминания и списки больше не будут доступны для пользователей в приложении. Однако, к ним по-прежнему можно получить доступ через Кортану в Windows. В дополнение к этому напоминания, списки и задачи Кортаны автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To-Do, доступным как для Android, так и для iOS.
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Microsoft отключает мобильную версию приложения из-за изменения своей стратегии. Голосовой помощник будет интегрирован в набор приложений для повышения производительности Microsoft 365, и он останется голосовым помощником по умолчанию для Windows 10. Специальное мобильное приложение больше не используется.
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