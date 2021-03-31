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Обновление, которое выйдет сегодня в эфир, является неожиданным, поскольку изначально было объявлено о выпуске в апреле. В настоящее время игра доступна бесплатно в рамках инициативы Sony Play at Home, а также является частью коллекции PlayStation Plus.

Обновление Ratchet & Clank PlayStation 5, похоже, также полностью соответствует обещаниям. Новое тестовое видео с частотой кадров, опубликованное VG Tech, подтверждает, что игра рендерится с исходным разрешением 2560x1440, работает с твердыми 60 FPS.

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Следующей игрой в серии станет Ratchet & Clank: Rift Apart. Игра запускается как эксклюзив для PlayStation 5 в июне, и она будет в полной мере использовать некоторые функции консоли.





Ratchet & Clank: Rift Apart - это новое полнометражное приключение. Когда злой доктор Нефариус использует устройство, которое может получить доступ к другим измерениям, чтобы найти галактику, в которой он всегда побеждает, Рэтчет и Кланк разделяются. Когда они попытаются воссоединиться, они встретят нового бойца сопротивления Ломбаксу, исследуют новые и знакомые места (но с новыми поворотами измерений) и будут владеть новым арсеналом оружия. Если вы никогда раньше не играли в игры R&C, это отличная игра для начала, поскольку приключение представляет собой отдельную сюжетную линию, но давние поклонники серии обнаружат более глубокие слои связи с предыдущими играми.