Титановая водонепроницаемая капсула

Это герметичная капсула, изготовленная в виде патрона. Она имеет специальное крепление, в виде колечка, а значит, что ее можно использовать в качестве брелока на ключи. Капсула изготовлена из титана. Такую вещь можно использовать, например, в качестве таблетницы. На выбор есть 3 размера. Цена за самый большой (50 х 14 миллиметров) составляет 865 рублей.

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Цена $8.99 - 10.99

Ветрозащитная зажигалка

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Газовая зажигалка для розжига барбекю, керамических обогревателей и плит. Корпус пластиковый, сам радиатор металлический. Сделана качественно, заряжается от баллончика для зарядки зажигалок. Турбина ветрозащитная, так что можно разжигать и в дождливую ветреную погоду.

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Цена $11.81 - 16.83

Адаптер питания с 3 USB-портами

Портативный девайс, подключаемый через стационарную сеть переменного тока с напряжением 220 вольт, при помощи штепсельной вилки включается и подаётся электричество на usb-разъемы находящиеся на корпусе. Выходная мощность составляет 30 ватт, а потребляемый ток 3 ампера.

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Он оборудован дисплеем на котором вы сможете видеть процесс зарядки, уровень батареи заряжаемых устройств. Выполнен из термостойкого пластика, дает возможность одновременной зарядки различных мобильных гаджетов. Есть функция преобразования напряжение из 220 в 5,9 12 Вольт. Решает проблему множественного подключения техники.

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Цена $13.10 - 17.24

Адаптер для ТВ

Модель MiraScreen G2 представляет собой телевизионный стик в нестандартном форм-факторе, предназначенный передавать картинку со смартфона на ТВ-панель через HDMI или по Wi-Fi с 2,4-гигагерцовой частотой. Разрешение изображения будет максимальным, да и форматы поддерживаются все без исключения.

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Цена $7.53 - 18.73

Фляга из нержавеющей стали

Фляга большого объёма для воды и не только. Сделана в советском стиле. Государственный герб нанесён как на сам флягу, так и на чехол для неё. Неплохой подарок на 9 мая, кстати. Чехол идёт с ремнём для удобной носки через плечо или в руке. Есть три комплекта. В первом кроме фляги и чехла вам больше ничего не отправят, а во втором ещё пришлют мини-воронку. Третий комплект самый интересный. В него входит тематический набор железных стопок также с эмблемой и чехольчиком на молнии.

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Цена $20.46 - 22.74

Настольный лазерный гравер

Представляю вашему вниманию одну из самых популярных версий лазерного гравера на AliExpress. Плата управления имеет два микроконтроллера + беспроводное управление по bluetooth.

Установленная функция bluetooth позволяет прибору работать удалённо, управляя при помощи смартфона, используя родное приложение или профессиональный софт.

Прибор многофункциональный, его использование не ограничивается только гравировкой на поверхностях, с его помощью можно производить резку различных неметаллических материалов.

Размер рабочей зоны гравера 170х170 мм. Интересный прибор, что полностью соответствует установленной продавцом цене.

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Цена $189.00 - 199.00

Харндс CK6119 Pollux AUS-8

Бюджетный работяга, для людей которые не заморачиваться по поводу того, какой фирмы у них нож в кармане. Нож должен быть надёжным, требовать минимум ухода, удобно лежать в руке, неплохо держать заточку, всё это про HARNDS CK6119 Pollux. Клинок изготовлен из Японской нержавеющей стали AUS-8, она довольно упругая и хорошо сопротивляется ударным нагрузкам, способна долгое время заточку и не боится агрессивных сред. Профиль клинка American Tanto, с такой формой клинки обладают очень прочным острием. На обухе насечка для упора большого пальца, чтобы нож лучше контролировался при прямом хвате. Форма рукояти и её некоторая пухлость идёт в плюс эргономике - удерживать нож удобно, все выступы и выемки на своих продуманных местах. Открывается нож при помощи флиппера, замок Лайнер-лок . Резачок однозначно своих денег стоит, и я такой бы себе с удовольствием приобрёл бы.

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Полная длина: 210 мм. Длина клинка: 85 мм. Толщина клинка: 3,15 мм. Материал клинка: сталь AUS-8. Твердость стали: 58-59 HRC. Длина рукояти: 123 мм. Материал рукояти: G10. Вес: 123 г.

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Цена $33.99