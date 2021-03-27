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Microsoft только что представила целый ряд многообещающих новых инди-игр во время выставки ID @ Xbox Showcase, и одной из самых ярких и интересных была игра Nobody Saves the World от разработчика из Гуакамели - DrinkBox Studios. На первый взгляд игра может показаться просто очередной ролевой игрой с прохождением подземелий, хотя и с красивым художественным стилем, но DrinkBox делает некоторые забавные вещи, чтобы смешать стиль игры. Во-первых, вы в конечном итоге сможете свободно переключаться между 15 различными персонажами, включая классические классы RPG, такие как Ranger и Rogue, а также некоторые менее типичные персонажи, такие как бодибилдер, русалка или лошадь. Кроме того, попрощайтесь со шлифованием уровней - прогресс происходит от выполнения квестов, а не от ударов врагов по голове для получения опыта. Вы можете посмотреть дебютный трейлер «Никто не спасает мир» ниже.

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Вот официальное описание игры «Никто не спасает мир» на странице игры в Steam ...

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От разработчиков Guacamelee! DrinkBox Studios продемонстрировал свой следующий проект, «Никто не спасает мир», новый поворот в ролевых играх, в которых вы играете за множество различных форм персонажей, каждая из которых имеет свою уникальную игровую механику. Выполняйте квесты, чтобы открывать более 15 разнообразных и отличных форм и переключаться между ними. Комбинируйте и сочетайте способности уникальными и интересными способами, чтобы находить и выполнять еще более сложные квесты и открывать более мощные формы. Исследуйте обширный мир, очищая подземелья, чтобы спасти мир!

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Вы Никто (да, вы играете персонажем по имени Никто), вы найдете волшебную палочку, которая позволяет вам переключаться в разные формы, чтобы очищать подземелья, решать головоломки и выполнять квесты!

Прогресс игрока и новые способности получаются исключительно за выполнение квестов, а не за победу над монстрами.

Квесты открывают новые формы - повышайте уровень и открывайте новые формы, выполняя квесты. У каждой новой формы есть свои сильные и слабые стороны, а также новые возможности для экспериментов.

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Развивающиеся подземелья - по мере того, как вы становитесь сильнее, генерируемые подземелья будут становиться все сложнее и сложнее, чтобы держать вас в тонусе!