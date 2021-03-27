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PUBG Mobile, несомненно, является одной из самых популярных королевских битв, доступных на мобильной платформе. Сегодня мы узнали, что игру скачали 1 миллиард раз по всему миру. Tencent решила обнародовать эту информацию. Самое интересное здесь то, что статистика не включает Китай, страну с 1,398 миллиардами жителей по состоянию на 2019 год.

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Первоначально PUBG Mobile была запущена еще в 2018 году, и с тех пор она только выросла в популярности и стала самой прибыльной мобильной игрой в 2019 году. Объявление было сделано в официальной учетной записи Twitter.

PUBG Mobile стал еще более популярным после того, как Apple запретила Fortnite в App Store, а также после того, как Google удалил игру из Play Store, хотя вы все еще можете загрузить Fortnite на свой смартфон Android различными способами.

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Чтобы игра оставалась актуальной, Tencent добавляла новые сезоны, а также добавляла контент в форме сотрудничества, а также различные другие дополнения, которые заставляют игроков возвращаться в игру и тратить деньги.

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Согласно отчету, Tencent также объявила о партнерстве с Godzilla vs. Kong. Во время этого сотрудничества игроки смогут принять участие в игровом событии, которое будет проходить вместе с фильмом, который скоро выйдет. Это включает в себя новый игровой режим, а также тематический контент. Tencent также открывает 7 апреля классическую карту Karakin для мобильных игроков.





PUBG Mobile можно загрузить из App Store и Google Play Store, и это совершенно бесплатно, за исключением покупок в приложении в виде новых сезонов и косметики.