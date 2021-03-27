PUBG Mobile перевалил за миллиард загрузок на iPhone и Android
PUBG Mobile, несомненно, является одной из самых популярных королевских битв, доступных на мобильной платформе. Сегодня мы узнали, что игру скачали 1 миллиард раз по всему миру. Tencent решила обнародовать эту информацию. Самое интересное здесь то, что статистика не включает Китай, страну с 1,398 миллиардами жителей по состоянию на 2019 год.
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Первоначально PUBG Mobile была запущена еще в 2018 году, и с тех пор она только выросла в популярности и стала самой прибыльной мобильной игрой в 2019 году. Объявление было сделано в официальной учетной записи Twitter.
PUBG Mobile стал еще более популярным после того, как Apple запретила Fortnite в App Store, а также после того, как Google удалил игру из Play Store, хотя вы все еще можете загрузить Fortnite на свой смартфон Android различными способами.
Чтобы игра оставалась актуальной, Tencent добавляла новые сезоны, а также добавляла контент в форме сотрудничества, а также различные другие дополнения, которые заставляют игроков возвращаться в игру и тратить деньги.
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Согласно отчету, Tencent также объявила о партнерстве с Godzilla vs. Kong. Во время этого сотрудничества игроки смогут принять участие в игровом событии, которое будет проходить вместе с фильмом, который скоро выйдет. Это включает в себя новый игровой режим, а также тематический контент. Tencent также открывает 7 апреля классическую карту Karakin для мобильных игроков.
PUBG Mobile можно загрузить из App Store и Google Play Store, и это совершенно бесплатно, за исключением покупок в приложении в виде новых сезонов и косметики.
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