До запуска флагманских телефонов серии OnePlus 9 следующего поколения осталось всего несколько дней. Напоминаем, что они появятся на рынке 24 марта. Мы знали, что их основным преимуществом будет стратегическое сотрудничество с Hasselblad. Благодаря этому технология обработки изображений Hasselblad впервые будет представлена в области смартфонов. Несомненно, производительность камеры будет в центре внимания. Однако камера не станет единственной изюминкой этой машины.





ДИСПЛЕЙ ONEPLUS 9 PRO

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Теперь выясняется, что новая серия OnePlus 9 будет использовать гибкий экран Samsung LTPO. Но что более интересно, OnePlus 9 Pro будет поставляться с экраном с высокой частотой кадров 120 Гц. Он может реализовать интеллектуальную регулировку частоты обновления 1 Гц ~ 120 Гц. Разрешение дисплея достигнет уровня 2К +. Кроме того, он будет поддерживать 1 миллиард цветов, регулировку яркости на 8192 уровня и автоматическое определение цветовой температуры. Считается, что последнее дает отличные эффекты отображения. Конечно, серия OnePlus 9 снова получила сертификат DisplayMate A +. Это лучшее доказательство высокого качества экрана.

Более того, будущий флагман поддерживает функцию разгона игры. Это увеличивает частоту синхронизации в 3-6 раз.

Что касается стандартного варианта, он по-прежнему будет использовать тот же дисплей с высокими характеристиками, что и OnePlus 8T. Он основан на материале Samsung E3, имеет разрешение FHD + и поддерживает частоту обновления 120 Гц.





КАМЕРА И НЕ ТОЛЬКО

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На задней панели мы найдем модуль с четырьмя камерами, состоящий из линз 48MP + 50MP + 8MP + 2MP. Благодаря сотрудничеству с Hasselblad на рынке смартфонов появятся «Оптимизатор естественного цвета Hasselblad» и «Профессиональный режим Hasselblad». Таким образом, он не только добьется естественной и комфортной цветопередачи, но и снимет фотографии в формате RAW с 12-битной глубиной цвета. Эта камера сможет захватывать до 68,7 миллиардов цветов, что в 64 раза больше, чем обычная 10-битная глубина цвета.





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В телефоне будет установлена флагманская платформа Snapdragon 888. Кроме того, устройство будет иметь встроенную батарею емкостью 4500 мАч и поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.