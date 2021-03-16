Bluetooth динамик IP67

Среди водонепроницаемых Bluetooth-динамиков аналогичного размера данная модель имеет наилучшее качество звука. Динамик снабдили неодимовым драйвером 3 Вт, который обеспечивает громкий и сбалансированный звук. Защита уровня IP67 подразумевает, что гаджет может выдержать около 30 минут погружения на глубину в один метр. Слушать её можно исключительно через блютуз. В конструкции отказались от ненужных функций, таких как AUX-in 3,5 мм, NFC, микрофон. Доступно несколько моделей. Отличаются цветом и степенью защиты. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору обеспечивает до 8 часов непрерывного воспроизведения при уровне громкости 50%. Заряжайте всего за 2 часа с помощью кабеля micro USB.

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Цена $11.91 - 13.74

Игровые наушники Zime Winner

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Представляю Вашему вниманию годные игровые TWS наушники Zime Winner. Форм фактор - затычки. Диапазон воспроизводимых частот - 20 - 20 000 Гц, чувствительность - 96 дБ. Аккумулятор самих наушников - 50 мАч. Степень водонепроницаемости - IPX5. Такие наушники отлично подойдут для игры в PUBG Mobile, Fortnite и др. На выбор 2 цвета подсветки - зеленый и фиолетовый.

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Цена $23.98

Умные часы

Смарт-часы, работающие на операционной системы Android. Имеют большой экран высокой четкости, память 3/32Gb, GPS, загрузка приложений, браузер, музыка, тест сердечного ритма, подсчет шагов. Работают от аккумулятора на 2700 миллиампер часов.

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Емкостный сенсорный экран 2,86 дюйма, разрешение дисплея составляет 480 на 640 точек. Они оснащены 5 мегапиксельной фронтальной камерой, которая позволяет делать фотографии и снимать видео.

Одеваются на руку, при помощи эластичного ремешка. Данные часы поддерживают беспроводную передачу сигнала по wi-fi каналу. Есть также Bluetooth порт. Удобный и практичный гаджет, заменит множество функций вашего смартфона.

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Цена $125.99 - 144.65

Bluetooth-динамик

Стильная беспроводная колонка в металлическом корпусе оснащена двумя разнонаправленными 1.75-дюймовыми динамиками, максимальная мощность - 25 Вт. Аккумулятор на 1500 мАч рассчитан на ~ 10 часов непрерывной работы устройства.

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Гаджет поставляется вместе с док-станцией, которая имеет кольцевую RGB-подсветку, как и сам динамик. На выбор 4 конфигурации, которые отличаются цветом и некоторыми декоративными элементами. Вес девайса равен 0.45 кг, а размеры: 98 x 75 x 86 мм

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Цена $98.93 - 121.33

Электрическая отвёртка

Эта производительная отвёртка от китайской компании WORX с прорезиненной рукояткой и набором 6,35-х бит в количестве 25 штук будет вашим незаменимым помощником во время ремонта. Заводится электроинструмент с полоборота, работает на перезаряжаемых через USB Type-C аккумуляторах и имеет удобное кнопочное управление. Также можно воспользоваться реверсом – крутящего момента в 5 Нм хватит и на движение «против течения», даже если крепления намертво засели в пазах.

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Цена $37.79 - 44.09

Карманная сигнализация KERUI 120 дБ

Небольшое электронное устройство, по внешнему виду напоминает брелок или фонарик. На деле-же этот аппарат выполняет совсем иную функцию, для работы с устройством необходимо сдвинуть слайдер под которым спрятался датчик движения, а рядом переключатель режимов охраны. В автоматическом режиме при малейшем движении в нескольких метрах сработает датчик и включится звуковая сигнализация мощностью 120 дБ, также есть возможность срабатывания сигнала при помощи подвижного маячка, кстати прибор не обделён и мини светодиодным фонариком, так на всякий случай.

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Цена $7.79 - 57.45

Карманный складной нож

Отверстие в голомени клинка стало отличительной чертой всех ножей от компании Spyderco, наверное только ленивый не делал их копии. Данный нож идеально подойдёт, если вам нужно что-то не большое и способное делать деликатную работу. Спуски на клике прямые, от обуха сведены в 0,3 мм. Благодаря насечке на чойле и обухе, вы можете взять нож таким образом, чтобы с лёгкостью выполнять мелкую работу. Эргономичная рукоять позволяет безошибочно сориентироваться, как нож лежит в ладони и комфортно им пользоваться. Рельеф накладок даёт достаточную цепкость, дабы даже в мокрых руках рукоять не скользила.

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Цена $20.50