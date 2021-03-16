Outriders выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 и Stadia 1 апреля
Сегодня Microsoft сообщила, что Outriders будут доступны в Xbox Game Pass с первого дня с возможностью игры через облако ...
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Outriders будут доступны на консолях и телефонах и планшетах Android через Xbox Cloud Gaming (бета) с абонементом Xbox Game Pass в первый день! Участники Xbox Game Pass для консоли и Xbox Game Pass Ultimate могут погрузиться в настоящий гибрид жанров из Square Enix, который сочетает в себе жестокие бои с элементами ролевой игры.
Вы можете играть в одиночку или вместе с двумя друзьями, сочетая навыки и скорость в безумной попытке выжить в жестоком будущем в этом агрессивном ролевом шутере от третьего лица. И не забывайте, что это полностью кросс-игра - исследуйте Еноха с любым из своих друзей на любой другой платформе!
Вот краткое официальное описание:
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Действие игры разворачивается в совершенно новом мрачном научно-фантастическом мире. Outriders - это настоящий гибрид жанров, сочетающий в себе глубину и сюжет ролевой игры, интенсивность боя от третьего лица с впечатляющими возможностями. Глубокое развитие персонажей и их оснащение позволяют создавать самые разные творческие классы и развивать фирменный игровой процесс People Can Fly, основанный на навыках, для создания жестокого ролевого шутера.
Четыре уникальных класса - создавайте и настраивайте своих собственных Outriders и выбирайте один из четырех уникальных классов, чтобы уничтожить своего врага - каждый со своим собственным разрушительным набором способностей.
Темное и отчаянное путешествие - Откройте для себя враждебную планету Енох, отправляясь в путешествие к источнику таинственного сигнала.
Outriders выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 и Stadia 1 апреля.
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