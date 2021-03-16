Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Официальный тизер DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two был опубликован сегодня в сети, в котором рассказывается о грядущем дополнении.

реклама

Тизер, который можно посмотреть ниже, также подтвердил, что полный трейлер можно будет увидеть через два дня, 17 марта.





анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU





реклама

Окончательная дата выхода DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two еще не подтверждена, но ходят слухи, что второе расширение для превосходного шутера от первого лица от id Software выйдет 17 марта.





DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One, выпущенный еще в октябре, расширяет возможности основной игры за счет новых локаций, новых врагов и многого другого.





реклама

Новая миссия

Испытайте новую миссию в вечной борьбе со злом. Дайте волю своей мести и столкнитесь с величайшим испытанием, возвращаясь в царство Майкра. Победите новые мощные угрозы, восстановите порядок на небесах и раскопайте порчу, которая погрузила вселенную в хаос.





Новые локации

реклама

От промытых дождем палуб океанического комплекса UAC Atlantica на Земле до заваленных трупами кровавых болот ада и разрушающихся руин кишащего демонами Урдака - вы посетите новые эпические локации, чтобы истребить армии Ада.





Новые враги

Измените свою тактику, столкнувшись с новейшими угрозами ада, которые сделают борьбу еще более сложной. Сразитесь с духом, эфирным врагом, который усиливает других демонов с дополнительной силой и скоростью, и кровавым Майкром, вооруженным мощным посохом, который можно метнуть с силой молнии.





DOOM Eternal теперь доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.