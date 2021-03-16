DOOM Eternal: The Ancient Gods - часть вторая выйдет на следующей неделе
Официальный тизер DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two был опубликован сегодня в сети, в котором рассказывается о грядущем дополнении.
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Тизер, который можно посмотреть ниже, также подтвердил, что полный трейлер можно будет увидеть через два дня, 17 марта.
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Окончательная дата выхода DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two еще не подтверждена, но ходят слухи, что второе расширение для превосходного шутера от первого лица от id Software выйдет 17 марта.
DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One, выпущенный еще в октябре, расширяет возможности основной игры за счет новых локаций, новых врагов и многого другого.
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Новая миссия
Испытайте новую миссию в вечной борьбе со злом. Дайте волю своей мести и столкнитесь с величайшим испытанием, возвращаясь в царство Майкра. Победите новые мощные угрозы, восстановите порядок на небесах и раскопайте порчу, которая погрузила вселенную в хаос.
Новые локации
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От промытых дождем палуб океанического комплекса UAC Atlantica на Земле до заваленных трупами кровавых болот ада и разрушающихся руин кишащего демонами Урдака - вы посетите новые эпические локации, чтобы истребить армии Ада.
Новые враги
Измените свою тактику, столкнувшись с новейшими угрозами ада, которые сделают борьбу еще более сложной. Сразитесь с духом, эфирным врагом, который усиливает других демонов с дополнительной силой и скоростью, и кровавым Майкром, вооруженным мощным посохом, который можно метнуть с силой молнии.
DOOM Eternal теперь доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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