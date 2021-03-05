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YouTube прекратил поддержку Apple TV третьего поколения

на модели Apple TV четвертого и пятого поколения это изменение не повлияло
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YouTube недавно прекратил поддержку Apple TV третьего поколения. Это не первый раз, когда YouTube прекращает поддержку, поскольку компания прекратила поддержку Apple TV 2 еще в 2015 году. Давайте погрузимся в подробности, чтобы узнать больше о приложении YouTube, которое больше не доступно для Apple TV 3.

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Как упоминалось ранее, YouTube прекратил поддержку Apple TV третьего поколения. Обратите внимание, что на модели Apple TV четвертого и пятого поколения это изменение не повлияло.

Если вы все еще хотите смотреть видео с YouTube на Apple TV третьего поколения, вам придется использовать функцию Apple AirPlay на своем iPhone. Просто запустите приложение YouTube на своем iPhone и воспроизведите видео, которое хотите посмотреть, на Apple TV третьего поколения. Теперь нажмите на кнопку совместного доступа к экрану и нажмите на AirPlay. После этого выберите Apple TV в качестве устройства, на котором вы хотите смотреть видео. Это все, что вам нужно сделать, чтобы смотреть видео с YouTube на Apple TV 3.

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Мы видели, как несколько разработчиков отказались от поддержки своих приложений на Apple TV третьего поколения. В мае 2020 года HBO удалила свое приложение и из Apple TV третьего поколения, а на прошлой неделе удалили приложение MLB. Новые модели Apple TV получили поддержку 4K для YouTube.

Если вы хотите купить новую модель Apple TV, мы рекомендуем вам подождать. Это связано с тем, что мы ожидаем, что Apple выпустит новую улучшенную версию своей телеприставки с новейшими внутренними компонентами, она будет иметь более быстрый процессор, больше места для хранения, другие важные дополнения, такие как чип U1 и многое другое.

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