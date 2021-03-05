Магнитола для мотоцикла для монтажа на руль Handsfree

Готовый комплект для установки на мотоцикл, мопед, скутер, квадроцикла и любое мото с питанием 12 Вольт. Благодаря подсветке ей удобно пользоваться в темное время суток, а кнопки достаточно крупные, чтобы нажимать их в перчатках. Считывать файлы плеер может с USB флешки или с SD карты. Порты подключения флешек и карты находятся справа у дисплея. Этот узел защищен резиновой заглушкой, на случай дождя. Сам корпус плеера водонепроницаемый, поэтому вы можете пользоваться им в любую погоду.

Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока.

Рабочий ток: макс. 3A.

Выходная мощность: 2x18W

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Цена 2 419,19 руб

Подставка для наушников с 3,5 мм AUX и 2 usb-портами

Гаджет для тех, кто не любит хаос на компьютерном столе. Подключается к компьютеру по USB. Кроме красивой анимированной светодиодной подсветки девайс может порадовать двумя дополнительными портами USB, которые подходят и для зарядки устройств, и для обмена файлами с ПК.

Также имеется разъем Aux 3.5 мм для подключения гарнитуры или отдельного микрофона. Высота подставки 280 мм, размер основания - 120 x 102 мм. Производитель добавил регулировку подсветки, и не хватает тут разве что крутилки для изменения громкости звука в подключаемых наушниках.

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Цена 1 485,98 - 2 229,35 руб

LEING FST виртуальная лазерная клавиатура

Виртуальная лазерная клавиатура, работает совместно с мобильным телефоном, подключается через Bluetooth канал. Устройство использует лазерную проекцию, на ровную горизонтальную поверхность.



Лазерная проекционная клавиатура совместима со всеми операционными системами, поддерживающими USB HID. USB HID-соединение позволяет подключать к компьютеру без установки отдельного диска. Её также можно подключить через Bluetooth.



Лазерная проекционная клавиатура имеет литий-ионные батареи большой емкости. Через прилагаемый кабель можно не только напрямую запитать портативное устройство, но и заряжать встроенную батарею.

Это устройство позволяет быстро набрать текст на телефоне. Размер проекции составляет 7,8 на 4,5 см.

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Цена 2 317,02 - 3 498,03 руб

Многофункциональное зарядное

Многофункциональное беспроводное зарядное устройство. Поддерживает опцию NFC, которая позволяет заряжать телефон не примыкая кабель. Кроме того в нём реализована система быстрой зарядки. А также есть панель из 8 гнезд USB. Общая мощность потребления составляет 100 Ватт.

На дисплей выводятся основные показатели в процессе зарядки. На выходе получается напряжение от 5 до 12 вольт. Сам концентратор подключается к сети переменного тока на 240 Вольт напряжения. Корпус выполнен из огнестойкого термопластика. Имеет адаптивную функцию, которая даёт возможность заряжаться с эффективностью до 93%.

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Цена 1 952,63 руб

Беспроводная IP-камера

Имея камеру наблюдения Jienuo, можно всегда держать под контролем ситуацию как внутри помещения, так и снаружи, для этого в ней предусмотрен модуль беспроводной передачи данных Wi-Fi. Качественное изображение записывается в разрешении HD. Преимущество данного разрешения высокое качество изображения. Внутри камеры имеется слот для установки карты памяти microSD, на которую можно производить запись. Встроенный микрофон позволяет осуществлять просмотр видео со звуком для прослушивания аудиофона помещения или территории вокруг камеры. LED подсветка используется в условиях недостаточной освещенности или полного ее отсутствия.





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Цена 2 678,42 - 4 952,75 руб

Многофункциональный тестер транзисторов

В процессе сборки электроники зачастую возникают вопросы о назначении элементов. Из-за этого приходится тратить немало времени за чтением технической документации компонентов, искать соответствующий корпус и смотреть его распиновку.

А с помощью простого тестера можно за пару секунд определить параметры и цоколевку различных полупроводниковых элементов. Кстати, для тестера имеется дюжина альтернативных прошивок от энтузиастов. Среди них встречаются и варианты с переводом на русский язык.

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Цена 1 369,50 руб

Светодиодная лампа 3W 5W 7W 9W с датчиком движения

Удобное решение для подсобных помещений - не нужно тянуть провода для выключателя. В отсутствие какого-либо движения лампочка автоматически отключится через 22 секунды.

Китайские инженеры оснастили лампочку датчиком света. Таким образом если в помещении есть яркий дневной свет, то лампа будет игнорировать любые движения. Цоколь предлагается только один - Е27, а мощность на выбор: от 3 до 12 Вт.

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Цена 81,13 - 328,29 руб

FONEX фотохромные складные очки для чтения

Супер лёгкие очки для людей, страдающими дальнозоркостью. Имеют конструкцию, складывающуюся пополам. Футляр, который вы можете видеть на фото, идёт в комплекте. Товар приходит в фирменной упаковке с названием фирмы производителя. В очках стоят линзы "хамелеоны", которые подстраиваются под освещение. Т.е. читать в этих очках можно при любой погоде и глаза будут чувствовать себя прекрасно.

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Цена 958,91 руб

Спортивный костюм

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Перед Вами достойный спортивный костюм для мужчин. Он включает в себя штаны и толстовку. Костюм изготовлен из полиэстера. В нем Вы сможете заниматься спортом, или просто гулять по улице. Дизайн очень стильный. К тому же, на выбор доступно более 20 различных моделей - на любой вкус и цвет. Размеры - от S до 3XL. Цена костюма составляет 1750 рублей.

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Цена 1 125,61 - 1 757,24 руб

Своеобразный туристический нож изготовленный по мотивам якутских ножей. Основной отличительной фишкой данного ножа, является кованый односторонний дол, и линзовидный спуск на обратной стороне голомени. Рукоять у якутов традиционно проста в исполнении и очень удобна в использовании. Округлые формы не будут наминать руку при продолжительной тяжёлой работы.

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Общая длина: 280мм. Длина клинка:138 мм. Ширина клинка: 20,5 мм. Толщина обуха: 4,3мм. Длина рукояти:142 мм. Материал клинка:сталь Х12МФ. Материал рукояти: стабилизированная карельская береза.





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Цена 6 000,00 руб