Приложение YouTube на Android теперь показывает 4K на всех устройствах независимо от их разрешения
Приложение YouTube для Android только что получило новое обновление, позволяющее воспроизводить видео с разрешением до 4K. Все, что вам нужно, это телефон с дисплеем 4K, а также хорошее подключение к Интернету, и все готово. Похоже, что YouTube нашел решение с неподдерживаемым разрешением видео на многих устройствах, что теоретически позволит людям воспроизводить видео 4K на устройствах с разрешением ниже 4K.
реклама
Приложение YouTube для Android теперь позволяет воспроизводить видео 4K, даже если у вас нет поддерживаемого телефона, учитывая, что смартфонов с дисплеем 4K не так много. На фото ниже снимком экрана, на котором показаны все варианты разрешения видео до 2160p независимо от разрешения вашего телефона.
Разрешив воспроизведение видео 4K на дисплеях с более низким разрешением, вы, по сути, увидите масштабирование, что означает, что видео 4K на дисплее 1080p или 1440p будет выглядеть намного лучше.
реклама
Это обновление имеет смысл для всех устройств, потому что видео 4K обычно имеют более высокий битрейт, что позволяет улучшить общее впечатление от просмотра. Видео также будут выглядеть намного резче.
На момент написания, функция разрешения видео стала доступна пользователям во всем мире. Я проверил свой Galaxy S21 Ultra и пару других устройств, и, похоже, на всех есть это разрешение. Можно с уверенностью сказать, что YouTube не будет возвращаться назад, но мы сообщим вам, если они передумают.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила