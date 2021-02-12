Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Chivalry 2 назначает дату релиза в июне, закрытое бета-тестирование стартует в следующем месяце

Игра Chivalry 2, разработанная канадской студией Torn Banner Studios, является продолжением культовой и популярной игры Chivalry: Medieval Warfare в 2013 году.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3090 появилась в продаже по норм цене
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Заточите свой меч и отполируйте эту броню, потому что средневековая многопользовательская игра Chivalry 2 назначила дату выхода в июне! Те, кто оформил предзаказ, смогут принять участие в закрытом бета-тестировании кроссплатформенной игры в марте. Прежде чем мы перейдем к подробностям об этом, вы можете посмотреть новый трейлер бета-версии Chivalry 2 ниже.

реклама


Закрытая бета-версия Chivalry 2 стартует 26 марта и продлится до 29 марта. Как уже упоминалось, вам нужно будет сделать предварительный заказ, хотя вы можете сделать это только на ПК (через Epic Games Store). Предварительные заказы на консоль откроются позже. Все, кто оформил предзаказ, также получат доступ к скину для оружия Royal Zweihänder.

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU


Конечно, также будет специальное издание Chivalry 2, которое включает в себя базовую игру, доспехи рыцаря Агаты и Королевский палаш, доспехи рыцаря Мэйсона, топор Золотого всадника и многое другое. Специальная версия обойдется вам в 50 долларов (стандартная версия Chivalry 2 стоит 40 долларов).

реклама


Игра Chivalry 2, разработанная канадской студией Torn Banner Studios, является продолжением культовой и популярной игры Chivalry: Medieval Warfare в 2013 году. Вот основные особенности игры ...

 Отправляйся на войну верхом и завоюй славу своим мечом. Катапульты разрывают землю на части, пока игроки осаждают замки, поджигают деревни и убивают грязных крестьян.

реклама

Master The Blade - дайте волю своему внутреннему зверю в тяжелой, физической и захватывающей битве! Захватывающий звук и эффекты гарантируют, что каждый удар будет сопровождаться тошнотворным стуком стали, проникающей в кость.

Chivalry 2 выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 и PS5 8 июня.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
+
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
44
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
8
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
20
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
15
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 44
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 151
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 44
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 56
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
128
32 смартфона Xiaomi получат российскую прошивку MIUI 12.5
4
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
51
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и другие 16 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
3
Производители видеокарт сосредоточатся на выпуске дорогих моделей — дешёвых RTX 30 пока не будет
27
DogeCoin стала самой прибыльной криптовалютой 2021 г, все о майнинге и покупке в домашних условиях
14
Производительность встроенной графики AMD Ryzen 7 5700G сравнима с GeForce GTX 960 в одном из тестов
8
Флагманская игровая видеокарта Intel Xe HPG прошла первую проверку в тесте трассировки лучей
8
HUAWEI официально завершила жизненный цикл 14 актуальных смартфонов и отменила выход EMUI 11
3
Inno3D сосредоточится на продажах разогнанных версий GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070
16
Процессоры Intel ощутимо подешевели в мире и РФ, а AMD Ryzen продолжают дорожать – Tomshardware
69
Британские политики предлагают запретить перепродажу компьютерных комплектующих
37
Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 10
3
Анонсирована стратегия про выживание на космической станции
1
Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi MIX 4
7
Новые телевизоры Samsung Neo QLED 8K оценены в 3500-9000 долларов
11
Джо Байден введёт новые санкции против Китая
219
Лиза Су поздравила подписчиков с Новым годом по лунному календарю
7
Взломщики в первые часы аукциона продали исходный код Cyberpunk 2077
20
В Россию ввезли крупную партию майнингового оборудования на сумму около $40–60 млн
27

Популярные статьи

Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
54
Выбираем удобный и надежный "чистильщик" Windows 10 - сравниваем CCleaner или Wise Disk Cleaner
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
44
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки
22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
10
Как рёбра жёсткости PCI(e) слотов в корпусе не давали мне спокойно спать
35
Ремастер Mass Effect - ждем или нет
14
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
+

Сейчас обсуждают

ахахах
12:39
у него одни инвесторы-пендосовские спецслужбы
Инвесторы Tesla хотят ограничить Илона Маска в покупке Bitcoin
Алексей Кузнецов
12:35
Лох
Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
Анатолий Гришков
12:31
В начале 2017 года взял первый mix. В 2018 на выходе взяд mix2s. И знаете, они живы и работают без перебоев до сих пор. Сотни падений, тысячи фотографий. Сотни часов игр. Керамика и стекло живы. Холо...
Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi MIX 4
omoikane
12:31
так слились же судя по новости интел в играх :D Не успев выйти.
Core i9-11900K разобрался с Ryzen 7 5800X и 5700G в ряде бенчмарков — игры победителя не выявили
Alagar81
12:30
Жесть, вообще синих нагнули 😂
Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающую производительность, уступив в играх Ryzen 5 5600X
vitosol
12:29
Что минусуете, школота! Или навальната, музиканты_получившие бесплатно музыкальное образование и насрали на Россию. В СССР таких лишали гражданства.
Байден займется проблемой нехватки чипов после лоббирования со стороны Intel и AMD
omoikane
12:29
Тут у интела упор в гпу? По факту интел даже не догнал зен3. Где то паритет, где то так же сливает в играх.
Core i9-11900K разобрался с Ryzen 7 5800X и 5700G в ряде бенчмарков — игры победителя не выявили
Каа
12:29
ага, за 30 косых норм чё... А мой за 9300 руб. всего на 20% медленнее.
Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающую производительность, уступив в играх Ryzen 5 5600X
Максим Ширшов
12:28
Да понятное дело что интел впереди по самым большим транзисторам в процессорах, по тепловыделению, по количеству дыр в процессорах, по количеству выпущенных сокетов за последние несколько лет, по цен...
Core i9-11900K разобрался с Ryzen 7 5800X и 5700G в ряде бенчмарков — игры победителя не выявили
vitosol
12:27
В ..91 власть "сменилась" и ВСЁ "хлынуло" в Россию, оборудование итд. Ты наверняка не помнишь те времена (ножки буша, ОПГ, развал армии_авиация вообще не летала, попилили "белые лебеди", ...)
Байден займется проблемой нехватки чипов после лоббирования со стороны Intel и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем