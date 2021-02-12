Chivalry 2 назначает дату релиза в июне, закрытое бета-тестирование стартует в следующем месяце
Заточите свой меч и отполируйте эту броню, потому что средневековая многопользовательская игра Chivalry 2 назначила дату выхода в июне! Те, кто оформил предзаказ, смогут принять участие в закрытом бета-тестировании кроссплатформенной игры в марте. Прежде чем мы перейдем к подробностям об этом, вы можете посмотреть новый трейлер бета-версии Chivalry 2 ниже.
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Закрытая бета-версия Chivalry 2 стартует 26 марта и продлится до 29 марта. Как уже упоминалось, вам нужно будет сделать предварительный заказ, хотя вы можете сделать это только на ПК (через Epic Games Store). Предварительные заказы на консоль откроются позже. Все, кто оформил предзаказ, также получат доступ к скину для оружия Royal Zweihänder.
Конечно, также будет специальное издание Chivalry 2, которое включает в себя базовую игру, доспехи рыцаря Агаты и Королевский палаш, доспехи рыцаря Мэйсона, топор Золотого всадника и многое другое. Специальная версия обойдется вам в 50 долларов (стандартная версия Chivalry 2 стоит 40 долларов).
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Игра Chivalry 2, разработанная канадской студией Torn Banner Studios, является продолжением культовой и популярной игры Chivalry: Medieval Warfare в 2013 году. Вот основные особенности игры ...
Отправляйся на войну верхом и завоюй славу своим мечом. Катапульты разрывают землю на части, пока игроки осаждают замки, поджигают деревни и убивают грязных крестьян.
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Master The Blade - дайте волю своему внутреннему зверю в тяжелой, физической и захватывающей битве! Захватывающий звук и эффекты гарантируют, что каждый удар будет сопровождаться тошнотворным стуком стали, проникающей в кость.
Chivalry 2 выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 и PS5 8 июня.
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