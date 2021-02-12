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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный гравер, лампа Эдисона и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Беспроводной Wifi адаптер 2,4G/5Ghz

Китайский адаптер делает возможным подключение ПК к интернету по WiFi. Кроме того, поддерживается работа с разного рода периферией через Bluetooth. При подключенном интернете windows 10 нашла сама драйверы.

Самое главное, начинка тут в виде чипа AX200 от Intel, с неплохим заделом на будущее. Это и поддержка обоих диапазонов WiFi (2.4 и 5 ГГц), и работа по новейшему стандарту WiFi 6 с максимальной скоростью в ~ 3 Гбит/с.

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Цена $26.33 - 33.03

Дрон

Быстрый и манёвренный квадрокоптер со складной конструкцией винтов. Работает от индукционного двигателя, время нахождения в полёте составляет 9 минут. Управляется на дистанции до 100 метров, через контроллер на частоте 2,4 ГГц по wi-fi каналу. Есть специальный датчик который стабилизирует положение коптера в воздухе, придает ему уверенности в движении.

Аккумулятор на 500 миллиампер часов, с напряжением 3,7 Вольт. В нем реализованы функции зависания, вращения на 360 градусов вокруг своей оси, режим фото и видеосъемки, программа возврата при низком уровне батареи, составление маршрута и карта местности.

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Realme 7 глобальная версия

Популярный смартфон из средне бюджетного сегмента создавался с прицелом на мобильные игры. Для этого сюда установлен IPS-дисплей с частотой обновления до 90 Гц защищён стеклом Gorilla Glass 3.  Смартфон выпускается в двух цветовых версиях — «зеркальной синей» и «зеркальной серебряной».

Мощность комплектной зарядки это 30 Вт, стандарт быстрой зарядки Dart Charge. Удивляет скорость зарядки: с 10 до 100% аккумулятор на 5000 мАч заряжается менее, чем за час. В обычном режиме спокойно получается выжать из смартфона два дня работы, особенно если отключить 90 Гц. Экран 6.5 дюйма имеет разрешение в 1080 x 2400 пикселей.

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Цена $219.99 - 263.99

Darkflash DR12 PRO 120 мм охлаждающий вентилятор RGB с регулируемой скоростью

Кроме улучшения охлаждения, современные варианты вентиляторов выполняют еще и эстетическую функцию в подсветке внутренностей системного блока, особенно если он оснащен прозрачными стеклянными или акриловыми стенками. При выключенном комнатном освещении создается красивая картина игрой света.

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Цена $8.97 - 53.84

Ретро лампа Эдисона

Лампы накаливания с необычной формой нити накала. Да и сами колбы отличаются своей оригинальностью и разнообразием форм. А вот цоколь у всех стандартный - е27. Часто такие лампы берут в качестве украшения интерьера или экстерьера дома. В люстру вкручивать особо смысла нет, так как они не очень то и яркие. Зато создают уютную и тёплую атмосферу. В продаже также есть патроны с выключателями в ретро стиле.

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Цена $1.09 - 4.01

Качественный поляризационные очки

Дизайнерские очки, которые оптимизированы под лицо любой анатомической формы: овальное, квадратное, круглое, длинное. Установленные линзы разрешено использовать как близоруким, так и дальнозорким мужчинам. Основная функция аксессуара – поляризация, которая буквально впитывает отраженный от поверхности свет. Дополняется насадкой с затемненным стеклом, которая фиксируется к дужке при помощи встроенного магнита. Такие очки порой рекомендуют людям с повышенной светочувствительностью. Они берегут глаза лучше, чем обычные солнцезащитные модели. Носить очки с такими свойствами могут все желающие, те, кто хочет защититься от случайных бликов и дискомфорта.

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Цена $17.99

Модель автомобиля «Лада 2106» масштаб 1:32

Заветная мечта каждого советского автомобилиста, готового стоять в очереди на авто годами, чтобы стать счастливым обладателем такой вот Лады, только в полноразмерном варианте. Вспомнить о них очень приятно, так почему бы не обзавестись миниатюрой моделью, точной копией с открывающимся капотом и четырьмя дверцами.

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Цена $11.99

Laserpecker лазерный гравер 

Дорогая игрушка, но если брать для бизнеса, то думаю окупит себя покупка. Можно делать на заказ дизайнерские бумажники, чехлы для телефонов, да и вообще все, что придет в голову. Гравирует на чём угодно, кроме металла.

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Цена $224.64 - 237.90

Титановый складной нож

Перед Вами настоящий складной нож - скальпель от Китайского бренда WARHERO. Продукт, действительно, качественный. Он изготовлен из титанового сплава. Сам скальпель - съемный. По истечению срока эксплуатации, его можно будет сменить на другой. В описании указаны модели, которые подойдут.

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Цена $14.00

Плавильная печь индукционного типа

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Принцип работы такого приспособления заключен в бесконтактном нагреве металла, благодаря токам высокой частоты. Внутри корпуса находится высокочастотный генератор, плата регулятора тока, вентилятор, насос подачи воды в нагревательный элемент, для его охлаждения. Имеется электронная защита от короткого замыкания, на дисплей выводятся значения напряжения и тока. Для удобства в работе, предусмотрена выносная ножная педаль, для включения и выключения печи. При помощи индукционного нагревателя можно плавить металлы: золото, серебро, свинец, и тому подобное, так же такой инструмент широко применяют для термообработки, закалки и гибки металлов.

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Цена $554.98

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