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Umidigi в основном известна своими мощными прочными смартфонами. Помимо высококлассных устройств, компания также предлагает доступные по цене смартфоны - Umidigi A9, A9 Pro и A7S с датчиками температуры, которые защищают вас от Covid-19. Такие нововведения помогают выявить заболевших Covid-19.

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Высокая температура является основным индикатором заражения вирусом, и новый смартфон позволяет пользователям удобно измерять температуру тела. Эти смартфоны начального уровня доступны во всем мире с датчиком температуры. Компания даже считается «мировым брендом смартфонов с термометром».

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Umidigi не остановилась, просто выпустив смартфон Umidigi A7S на основе инфракрасного термометра, они также выпустили пару новых смартфонов начального уровня, включая Umidigi A9 и A9 Pro. Датчик термометра может быть не совсем точным, термометра может отклоняться на 0,2 градуса Цельсия. Есть возможность сканировать нескольких людей одновременно.





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Компания демонстрирует измерение температуры со смартфонов в видео на YouTube ниже. Любой желающий может безошибочно измерить температуру, прицелившись кому-нибудь в лоб.

Смартфоны, оснащенные инфракрасным датчиком измерения температуры, получили огромные продажи по доступный по цене. Например, Umidigi A9 Pro отличается улучшенной камерой, большим дисплеем и красивым дизайном за 129,99 долларов. В спецификациях Umidigi A9 Pro предлагает 48-мегапиксельную заднюю камеру и 24-мегапиксельную камеру для селфи Sony, 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 6,3-дюймовый дисплей FHD, металлическую и стеклянную рамку.





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Однако, есть более дешевые варианты, такие как Umidigi A9 и A7S, которые стоят менее 100 долларов. Компания также представит новый смартфон на основе датчика температуры - Umidigi A9 Max в будущем.

Это мощный смартфон начального уровня с датчиком температуры. Он будет содержать 8 ГБ оперативной памяти и будет стоить менее 200 долларов. Согласно тизеру, смартфон будет иметь дизайн, аналогичный Umidigi A9 Pro.





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Между тем, вы можете приобрести Umidigi A9 Pro, A9 и A7S с большими скидками.