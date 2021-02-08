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В прошлом было несколько 3D-смартфонов, но ни один из них не стал популярным. Следовательно, крупные компании не пытались в них вкладывать средства. Но теперь, совершенно неожиданно, Xiaomi запатентовала дизайн такого телефона.

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Согласно LetsGoDigital, в прошлом месяце (январь 2021 г.) Пекинское мобильное программное обеспечение Xiaomi Mobile Software подало заявку на этот патент на дизайн в Гаагский международный бюллетень по дизайну, входящий в состав WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Но что удивительно, заявка на этот патент была одобрена в течение месяца, а его документация была опубликована 5 февраля 2021 года.





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В дизайне смартфона нет ни выемки, ни дырки, ни всплывающего модуля. Следовательно, он может иметь камеру под дисплеем. Кроме того, на задней панели устройства находится всего четыре камеры, по одной в каждом углу.

На правой стороне находится клавиша включения вместе с качелькой регулировки громкости, а на левой стороне находится слот для SIM-карты. Наконец, в нижней части телефона находится порт USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм и отверстия для динамика, а также микрофона.

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Патентные эскизы дизайна смартфона Xiaomi 3D





Что касается этих четырех камер, их можно использовать для 3D-фотографии и видеосъемки. Как мы упоминали в начале, в прошлом было много телефонов, таких как HTC Evo 3D и LG Optimus 3D, с аналогичными функциями. Но технология 3D оказалась не так востребована покупателями, как этого хотелось бы производителям.

Но теперь мобильная 3D-фотография может выйти на новый уровень, поскольку производители компонентов камер смартфонов с тех пор проделали очень большой путь.