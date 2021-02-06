Красивые настольные часы "собери сам". Удовольствие, конечно, не из дешёвых, но часы выглядят круто. Такие и подарить не стыдно. Для их сборки не понадобится никаких паяльников, припоев и прочих сложных для обычного человека вещей. Вооружиться придётся только отвёрткой, которая ещё и идёт в комплекте. Процесс сборки займёт не более получаса. После можно настроить цвет и яркость свечения цифр.

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Цена $56.54

ORICO компьютерная подставка тележка

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Годные подставки для системного блока компьютера. В наличии есть регулируемого, как образец на фото, так и стандартного размера. Разница между ними не велика. Самый дешёвый вариант не имеет бортиков. Все подставки перемещаются на колёсиках, вращающихся на 360 градусов. Очень удобно, когда компьютер стоит под столом и нужно его отодвинуть, чтобы помыть там пол. Некоторые модели доставляются из России.

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Цена $16.31 - 22.66

Вполне себе нормальный телевизор - кухонный вариант. Диагональ 24 дюйма делает его достаточно компактным, а встроенный цифровой тюнер обеспечивает прием всех основных федеральных каналов. К телевизору можно подключить мышь и клавиатуру, превратив его в огромный монитор компьютера. На широкоформатном экране телевизора с разрешением 1366x768 (HD) очень комфортно смотреть фильмы и играть в игры.

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Размеры телевизора 55x6x32.4 см. Он оснащен стандартными посадочными местами VESA под крепление на стену. Отзывы на телевизор KIVI 24HB50BR хорошие, а доставка быстрая из России в течение нескольких дней.

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Цена $102.63

Это идеальная гарнитура для геймеров, которым нужен легкий комфорт, превосходное качество звука и дополнительное удобство. Наушники - полноразмерные, проводные. Подключение осуществляется по jack 3,5 мм. Длина кабеля 1,7 метра. Они весят всего 275 граммов, они удобно лежат на шее, а амбушюры поворачиваются под углом 90 градусов для лучшей посадки. Подойдут даже для консолей и смартфонов. Дизайн наушников - на высоте. Поставляются в красивой коробочке. Такая гарнитура обойдется Вам в 3820 рублей.

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Цена $48.99

В основном он нужен для детей на заднем сиденье, чтобы они спокойно смотрели мультики.

Зажим растягивается до 25 см, а его минимальное положение 17 см. В расчётах не забывайте про чехол на гаджете. Более подробные размеры есть в описании товара.

Что сказать, за стоимость в 350 рублей это лучшее предложение, которое я видел на Алиэкспресс. Количество заказов - тому подтверждение! Их более 2.400 штук.





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Цена $4.65

Интересное решение – автомагнитола, стилизованная под старые устройства. Выглядит очень красиво. Несмотря на такой винтажный облик, устройство оснащено вполне современной начинкой. Есть Bluetooth, устройство поддерживает восемнадцать радиостанций и карточки памяти. Есть четыре канала для подключения динамиков. Можно осуществлять звонки по громкой связи. На данный момент товар заказали 229 раз, есть много положительных отзывов.

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Цена $8.61 - 24.71

В этой флешке с интерфейсом USB 3.0 основной акцент сделан не только на стиль и рисунок волка – мини форм-фактор и шесть вариантов объёма памяти от 8 ГБ до 256 ГБ однозначно найдут своего покупателя. Кроме того, пристегивающееся на карабин кольцо позволяет крепить девайс к чему угодно, хоть на связку ключей, хоть на петельку джинсов.

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Цена $2.70 - 17.80

Очень популярный бренд кроссовок на площадке Aliexpress - Onemix. У продавца можно найти много хороших моделей. Также в продаже есть и зимний вариант. Цена на кроссовки начинается от 8$.

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Цена $34.95 - 36.67

Больше всего в этих ножах понравились рукояти, одна из микарты с ярко выраженной текстурой, вторая из G10 достаточно необычного цвета. Клинки очень неплохи своей геометрией, с вогнутыми спусками от самого обуха, сведением в 0,4мм. Открывается нож, при помощи флиппера, замок лайнер-лок. Клипса переставляется на левую и правую.

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Цена $35.00



