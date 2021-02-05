Перезагрузка фильма "Обитель зла" состоится 3 сентября
Deadline сообщает, что назначена дата, хотя и неофициально, для театрального дебюта перезагрузки фильма Resident Evil. Согласно источникам интернет-журнала, премьера фильма состоится 3 сентября в США (в США это праздник, День труда).
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Мы мало что знаем о перезагрузке фильма Resident Evil, за исключением того, что он производится Йоханнесом Робертсом, как и оригинальный сериал, но в остальном не связан с фильмами Миллы Йовович. Это должна быть «история происхождения», действие которой разворачивается вокруг событий первой игры (Raccoon City, 1998).
Во всяком случае, состав довольно интересный: Клэр Редфилд играет Кайя Скоделарио (Бегущий в лабиринте, Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Spinning Out) и ее брат Крис Редфилд, которого играет Робби Амелл (Флэш, Секретные материалы, серия печальных событий), в то время как Альберта Вескера играет Том Хоппер (Черные паруса, Игра престолов, Академия Амбрелла), а доктора Уиллиама Биркина - Нил МакДонаф (Капитан Америка: Первый мститель, Костюмы, Йеллоустон, Стрелка / Легенды завтрашнего дня). Аду Вонг и Джилл Валентайн сыграют Лили Гао (Пространство, Рассказ служанки) и Ханна Джон-Камен (Киллджойс, Человек-муравей и Оса, Незнакомец, О дивный новый мир), соответственно. Среди фанатов вполне может быть Леон Скотт Кеннеди, поскольку актер Аван Джогиа («Войны призраков», «Шафт», «Зомбиленд: Двойное нажатие») мало похож на персонажа, которого мы видели в играх.
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Режиссер и сценарий фильма «Обитель зла» - Йоханнес Робертс. CAPCOM не принимает непосредственного участия в производстве, хотя, конечно, они собираются выпустить Resident Evil Village в начале мая, а это значит, что этот год может стать очень значимым для бренда, если оба продукта будут хорошо приняты. В производстве также есть совершенно отдельная серия Netflix, но мы пока не знаем, когда она будет выпущена.
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