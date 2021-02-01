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Основанная более двадцати лет назад, Platige Image на сегодняшний день сняла тысячи рекламных роликов, некоторые из которых даже получили призы на церемониях SIGGRAPH и BAFTA. Они сделали ролики для всех игр The Witcher и совместно продюсировали серию Netflix.





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Производство компьютерных игр (разработка игр). В этой области компания планирует использовать свои компетенции в области создания компьютерной графики для индустрии разработки игр, производства и продаж игр. В рамках вышеупомянутого компания рассмотрит различные сценарии, в том числе: приобретение команд разработчиков, производство "собственных" игр, поглощения производителей игр и др. в зависимости от выявленных бизнес-возможностей на рынке.





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Учитывая, что это наброски четырехлетнего плана, может пройти некоторое время, прежде чем мы получим какие-либо новости о достижениях Platige Image в разработке игр.