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Мод Call of DOOM Black Warfare позволяет игрокам сражаться с монстрами DOOM с любимым оружием из CoD

Устали от стандартного оружия оригинального DOOM? Совершенно новый мод Call of DOOM Black Warfare позволяет вам сражаться с монстрами игры с помощью арсенала оружия из франшизы Call of Duty.
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Мод содержит 70 новых видов оружия из вселенной CoD. Кроме того, мод Call of DOOM также представляет современное оборудование для поддержки игрового стиля из Call of Duty, включая нож выживания, фонарик, осколочную гранату, ночное видение и многое другое. Следует отметить, что пользователи мода смогут носить только 4 оружия одновременно, а размещение оружия меняется случайным образом каждый раз, когда вы играете.


  • Скорость убийства выше, чем у Brutal DOOM, и даже самая слабая 9-мм пушка может победить Pinky Demon - говорится в описании мода.
  • Однако вы всегда будете страдать от нехватки боеприпасов и предметов для восстановления.
  • Убивайте врагов как можно скорее, прежде чем они будут атакованы, как в Call of Duty. В противном случае это может иметь фатальные последствия.
  • Интересно знать, что знаменитая загадочная коробка из режима Call of Duty: Zombies также присутствует в моде. По словам создателя мода, таинственная коробка включает в себя 90 различных предметов.
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Ниже мы включили несколько видеороликов о работе мода:


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Мод Call of DOOM Black Warfare можно скачать через Moddb прямо здесь. Конечно, чтобы использовать этот мод, вам понадобится полная версия оригинального DOOM. Обязательно следуйте инструкциям по установке.

Этот мод доступен только для ПК-версии оригинального DOOM.

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