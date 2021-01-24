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Интересные товары с Aliexpress: Xiaomi Redmi 9, электронный дверной глазок и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
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RTX 2070 Super - цена супер
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Брелок для ключей

Оригинальный брелок-поршень с кольцом для крепления. Для всех автовладельцев и просто любителей всего необычного! Компактный и легкий брелок в виде поршня двигателя. Данный аксессуар сделан из цинкового сплава с хромированной поверхностью. Шатун подвижен благодаря шарнирному соединению. Брелок можно повесить на ключи, а также на рюкзак или сумку. У брелока стильный внешний вид и небольшие размеры, отличное украшение для ваших ключей или как подарок на день рождения!

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Цена $2.49 - 2.99

Глобальная версия Redmi 9

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Перед Вами один из самых удачных смартфонов (по соотношению цена/качество) 2020 года. Это Xiaomi Redmi 9. Он работает на базе процессора Helio G80. Доступно 2 варианта по памяти - 3/32 гигабайта и 4/64 гигабайта. Аккумулятор имеет емкость 5020 мАч. Имеется NFC модуль. Стоимость этого смартфона составляет 10 430 рублей, за версию 4/64 + чехол и защитное стекло в комплекте. В России данная модель стоит на 3500 дороже. 

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Цена 8 983,75 - 10 430,40 руб.

Электронный дверной глазок

Электронный дверной глазок, это ваша безопасность. Через него можно видеть кто пришел и что происходит на площадке, а также при нажатии на кнопку звонка осуществляется фотография вашего гостя. Зарядки хватает на долго. Крепится он легко в отверстие обычного глазка. Сам звонок громкий. Выполнен красиво и качественно. Можно заказать с доставкой из России.

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Цена $34.85 - 38.85

Умная куртка с подогревом 

Настоящая мечта многих людей. Куртка, которая может греть прямо в процессе ношения. Если и найти такую куртку в обычном магазине, то цена будет просто заоблачной. Здесь же даже такую технологичную вещь продают по очень адекватной цене. Так что современные технологии доступны массам.  

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Цена $22.20

Бесконтактный тестер напряжения

Применяется для индикации наличия напряжение переменного тока, также может использоваться для выявления перебитых проводов.

Отлично подойдет как для домашнего пользователя, так и для профессионала.

Для управления используются две кнопки: одна отвечает за включение и отключения прибора, а вторая за регулировку чувствительности и активацию подсветки. Информация передается в виде световых и звуковых индикаторов.

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Цена $8.39

 Маркер для шин

Давно присматривался к подобному маркеру, возможно к весне его приобрету. Думаю мои шины с выделенным названием белого цвета, будут смотреться достойно. Всего шесть цветов, которыми можно выделить буквы на резине. Маркер не стирается, держится долго. Присылают в почтовый ящик. Из минусов отмечают, что долго идёт. Если заказать сейчас, то к весне как раз придёт.

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Цена $0.98 - 1.01

Держатель для солнцезащитных очков Baseus

Шикарная прищепка для очков. В интерьер машины вписалась как родная, за козырек цепляется надёжно, очки держит цепко. Качество отличное, смотрится стильно, внутри мощная пружина и с двух сторон прищепки слои резины, так что очки не будут царапаться.

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Цена $4.99

Походный нож HS-SK0027

 Нож подойдёт как для ношения в городе, так и на природе. Длина клинка в 10-11см, это более чем достаточно для решения многих задач. Рукоять очень ухватистая с подпальцевыми выемками, и насечкой именно в тех местах, где она необходима. Ножны из кайдекса, можно носить как параллельно так перпендикулярно поясу.

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Цена $19.10

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