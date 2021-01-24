Сегодня Galaxy Club сообщил, что Samsung разрабатывает смартфон 5G под названием Galaxy A82. Ожидается, что последний будет представлен во второй половине этого года.





В отчете указывается, что Samsung Galaxy A82 может и дальше использовать конструкцию переворачивающегося объектива Galaxy A80. Если это так, Samsung Galaxy A82 станет первым в отрасли смартфоном 5G, поддерживающим поворотный объектив.





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Напомним, ранее в 2019 году компания Samsung выпустила полноэкранный телефон Galaxy A80 с поворотной камерой. В этом телефоне используется полноэкранный дисплей с диагональю 6,7 дюйма без встроенной камеры. Задняя камера состоит из основного объектива на 48 МП, сверхширокоугольного сенсора на 8 МП и объектива для измерения глубины резкости 3D.





Когда пользователь выбирает режим селфи, модуль камеры автоматически переворачивается с задней части вперед.





В настоящее время большинство производителей смартфонов выбирают решение для экрана с дырочками. Кроме того, есть смартфон, поддерживающий технологию камеры под экраном (первый телефон с камерой под экраном - ZTE A20 5G).

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Стоит отметить, что это будет смартфон 5G. Мы имеем в виду, что 5G проник во все сферы. И это утверждение верно не только для смартфонов, но и для других ниш. В любом случае, что касается мобильных телефонов, грядущий Samsung Galaxy A82 - довольно интересная модель, потому что это будет первый смартфон 5G с поворотной камерой.

Если основные производители будут продолжать работать в этом темпе, 5G станет не отличительным фактором, а мейнстримом. Собственно, мы знали, что это рано или поздно произойдет. Но мы не прогнозировали, что это произойдет так быстро.