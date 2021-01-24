Samsung Galaxy A82 первый смартфон 5G поддерживающий поворотный объектив
Сегодня Galaxy Club сообщил, что Samsung разрабатывает смартфон 5G под названием Galaxy A82. Ожидается, что последний будет представлен во второй половине этого года.
В отчете указывается, что Samsung Galaxy A82 может и дальше использовать конструкцию переворачивающегося объектива Galaxy A80. Если это так, Samsung Galaxy A82 станет первым в отрасли смартфоном 5G, поддерживающим поворотный объектив.
реклама
Напомним, ранее в 2019 году компания Samsung выпустила полноэкранный телефон Galaxy A80 с поворотной камерой. В этом телефоне используется полноэкранный дисплей с диагональю 6,7 дюйма без встроенной камеры. Задняя камера состоит из основного объектива на 48 МП, сверхширокоугольного сенсора на 8 МП и объектива для измерения глубины резкости 3D.
Когда пользователь выбирает режим селфи, модуль камеры автоматически переворачивается с задней части вперед.
В настоящее время большинство производителей смартфонов выбирают решение для экрана с дырочками. Кроме того, есть смартфон, поддерживающий технологию камеры под экраном (первый телефон с камерой под экраном - ZTE A20 5G).
Стоит отметить, что это будет смартфон 5G. Мы имеем в виду, что 5G проник во все сферы. И это утверждение верно не только для смартфонов, но и для других ниш. В любом случае, что касается мобильных телефонов, грядущий Samsung Galaxy A82 - довольно интересная модель, потому что это будет первый смартфон 5G с поворотной камерой.
Если основные производители будут продолжать работать в этом темпе, 5G станет не отличительным фактором, а мейнстримом. Собственно, мы знали, что это рано или поздно произойдет. Но мы не прогнозировали, что это произойдет так быстро.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила