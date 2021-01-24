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Беспроводное соединение Hongmeng появится на смартфонах в этом году

Ван Ченглу из Huawei демонстрирует ОС Hongmeng: беспроводное соединение более удобно, и ожидается, что в этом году оно появится на мобильных телефонах.
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На ежегодной конференции Huawei Pollen Ван Чэнлу, президент отдела потребительского программного обеспечения Huawei, рассказал о достижениях HarmonyOS. Он также продемонстрировал на конференции четыре функции HarmonyOS. Ван Чэнлу сказал, что одним из наиболее важных нововведений HarmonyOS является возможность беспроводного подключения. Он также утверждает, что в этом году HarmonyOS охватит 300-400 миллионов устройств. На конференции два инженерных устройства с HarmonyOS использовались для демонстрации взаимодействия с духовками и смарт-телевизорами.

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Первая продемонстрированная функция - это интеллектуальная духовка. Мобильному телефону достаточно коснуться метки NFC, чтобы открыть интерфейс управления духовкой. Мобильный телефон автоматически отображает все кнопки управления духовкой и поддерживает отображение онлайн-рецептов.

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Вторая демонстрация - совместное использование функции корзины покупок JD. Когда пользователь открывает приложение JD и касается другого мобильного телефона, на втором устройстве появляется тот же интерфейс покупок, который поддерживает операции без установки приложения. Они поддерживают общую корзину, что удобно для сортировки заказов.

Третья функция - проецирование видео в реальном времени. Пользователям нужно только подключить мобильный телефон и Huawei Smart TV к одной сети. Затем нажмите красную кнопку «Поделиться» в интерфейсе приложения, чтобы подключиться к телевизору.

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Ван Чэнлу из Huawei демонстрирует ОС Hongmeng: беспроводное соединение более удобно, и ожидается, что в этом году оно появится на мобильных телефонах. .

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