Помимо большой GeForce RTX 3060, поддержки изменяемого размера BAR и анонсов ноутбуков Ampere, NVIDIA также анонсировала несколько новых игр NVIDIA DLSS на мероприятии CES 2021.

К ним относятся Outriders, шутер от третьего лица от People Can Fly (выйдет 1 апреля) и Call of Duty: Warzone.

JRPG Edge of Eternity от Studio Midgar также получит NVIDIA DLSS в конце этого месяца, а RTS Iron Conflict (недавно запущенная в Steam Early Access) уже получила ее.

Есть три игры, которые, как было подтверждено, поддерживают как NVIDIA DLSS, так и RTX. Первая - The Medium от Bloober Team. Остальные - F.I.S.T: Forged in Shadow Torch и Five Nights At Freddy’s: Security Breach.

Игра представляет собой огромный скачок для франшизы с точки зрения масштаба и глубины игрового процесса. В тесном сотрудничестве с мастерами NVIDIA версия Security Breach для ПК включает в себя многие передовые технологии RTX, такие как Raytracing, Global Illumination и DLSS. Эти технологии усиливают ощущение погружения и страха!

Наконец, что не менее важно, было объявлено, что технология снижения задержки NVIDIA Reflex появится в Rainbow Six Siege и Overwatch.