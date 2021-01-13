Гироскопический тренажёр используется для создания нагрузки на мышцы руки и суставов кисти. Во время тренировки также задействуются мышцы плеча и предплечья. Имеет небольшой размер поэтому его можно брать с собой и тренироваться в любом месте. Его удобно держать в руке, можно прикрепить к ремешку.

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Цена 967,53 - 1 106,52 руб.

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Перед Вами специальный радиатор, предназначенный для охлаждения SSD накопителей, формата M.2. Вчера, в последней подборке, я выкладывал такой накопитель. Почитав отзывы, я понял, что практически все SSD M.2 греются, вплоть до 74 градусов по Цельсию. В связи с этим, я решил, что охлаждение не помешает. Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и имеет классную подсветку.

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Цена $9.14 - 62.68

Ни для кого не секрет, что нынешние мощные видеокарты для отвода большого количества тепла используют внушительные системы охлаждения. Вследствие чего их масса может превышать 1.5 килограмма, что приведет не только к провисанию карты, но и к повреждению ее самой или даже усиленного разъема PCI-E.

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Вашему вниманию хочу представить универсальные держатели для видеокарт, высота которых регулируется. Есть обычный металлический вариант, а есть и с красивой RGB подсветкой.

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Цена $10.31 - 15.40

Переходник для старых моделей ноутбуков. Устанавливается вместо дискового привода. Т.е., если вы перестали пользоваться устаревшей технологией хранения данных на оптических дисках, этот переходник даст возможность поставить дополнительный HDD или SSD диск в ваш ноутбук.

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Все необходимое для установки идёт в комплекте. Лучше всего будет, если в ноутбуке будет один SSD, например, под ОС и программы, и один HDD для хранения фоточек, фильмов и т.д.

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Цена $2.27

Один из самых удобных держателей для смартфона. Его не только удобно использовать, но и внешний вид у него аккуратный и не портит дизайн салона. На алиэкспресс сейчас можно купить такой держатель совсем недорого.

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Цена $10.80 - 27.38

Это отлично зарекомендовавшие себя беспроводные наушники, которые подойдут, как для геймеров так и для меломанов. Поэтому если вы ищите блютуз-наушники, могу порекомендовать присмотреться к этим. На данный момент их заказали более 20 тысяч раз. Звук за эту цену выдают достойный, есть шумоподавление. Бокс способен зарядить наушники до пяти раз, полная зарядка занимает 60 минут времени. Есть сенсорное управление.

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Цена $25.79 - 27.09